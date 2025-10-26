Votó Pedro Muñoz, candidato del ARI: “La boleta única empareja las cosas y es muy positiva para Santa Cruz” El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica - ARI emitió su voto en Río Gallegos y destacó la transparencia del nuevo sistema electoral. También se refirió a una presentación por irregularidades en el padrón y al valor del consenso político.

En el marco de las elecciones nacionales, el candidato a diputado por la Coalición Cívica – ARI, Pedro Muñoz, votó pasadas las 11:30 en el Secundario N°36 de Río Gallegos, acompañado por su familia. Tras emitir su voto, el actual legislador provincial compartió sus sensaciones sobre la jornada y la implementación del nuevo sistema electoral.

“Creo que la provincia de Santa Cruz se va a encaminar para inaugurar un nuevo régimen y seguir con el formato de la boleta única. Es muy positivo y empareja mucho las cosas”, afirmó Muñoz, destacando el valor del cambio hacia una modalidad más transparente y ágil.

El candidato señaló que, una vez finalizada la votación, continuará recorriendo los establecimientos junto a su equipo. “Vamos a recorrer los establecimientos con los fiscales generales y luego estaremos en casa, siguiendo el desarrollo de la jornada”, detalló.

Muñoz también confirmó que hubo una presentación por irregularidades en el padrón, relacionadas con la presencia de fiscales identificados con otro sector político: “Hay una situación con un sector político que tiene una identificación partidaria y no corresponde por el régimen electoral”, explicó el dirigente del ARI, en referencia a fiscales vinculados a La Libertad Avanza.

Respecto al desarrollo de la jornada, el candidato expresó optimismo por la participación ciudadana y la aceptación del nuevo formato de votación.

“Estamos viendo una participación importante. Todo dependerá de la gente y de que hoy sea otro día democrático, que es lo que esperamos todos. La gente está muy conforme con el formato, es simple y práctico”, señaló.

Consultado sobre qué aprendizaje trasladaría al Congreso Nacional en caso de ser electo, Muñoz destacó su experiencia en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde impulsó leyes a través del diálogo y el consenso.

“Nosotros hemos construido consenso en la Cámara de Diputados. De hecho, hemos sacado leyes que no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de otros bloques mayoritarios. Para mí, eso es muy importante”, afirmó.

Finalmente, el dirigente reflexionó sobre el contexto político nacional y el clima electoral que atraviesa el país:

“Creo que mañana nos vamos a despertar con otro país, por el contexto en que se están dando las cosas”, expresó Muñoz, con una mirada de expectativa hacia el resultado de los comicios.