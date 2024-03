Luego de haber incluido 41 empresas del Estado en la redacción original de la Ley Bases, el Gobierno nacional habría acortado ese número a 13 en la nueva versión de la norma que trascendió extraoficialmente. Dentro de ese número se encontraría YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio). Pero no es el único dato que preocupa a la Cuenca Carbonífera. En las últimas horas, la Coalición Cívica presentó un proyecto para privatizar 25 empresas del Estado. Las apuntadas por la CC incluyen a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Ante esto, el secretario general de ATE de Río Turbio, Matías Delgado, indicó este lunes que en la asamblea general que comenzó el viernes, en boca de mina 5, definieron algunos puntos a seguir. “Como sindicato, bajamos toda la información que teníamos de la reunión con el gobernador”, afirmó a Radio El Cóndor. Luego dijo que el sábado se depositó el sueldo, pero que en algunos casos “no fue con normalidad“. “Tendremos que ver caso por caso”, afirmó.

“Nos preocupa muchísimo que el nuevo gobierno ha dicho públicamente que el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio somos la casta política del país“, mencionó. “Estos pueblos dependen del yacimiento y tienen que saber que si se privatiza la empresa o se cierra va en contra de estos pueblos“, explicó. “El encuentro con el gobernador (Claudio Vidal) no fue muy alentador, nos dijo que la idea del Gobierno nacional es privatizar y eso automáticamente nos trae despidos al yacimiento y un futuro cierre; estamos en contra de la privatización, en contra del cierre”, afirmó.

Por su parte, La Opinión Austral habló con el diputado provincial de la Coalición Cívica Pedro Muñoz, quien recordó que en la anterior sesión de la Legislatura hubo un posicionamiento por unanimidad referido “a la situación de YCRT y a tratar de mantener la empresa tal cual como hoy está, buscando una situación que está pendiente que es la figura legal, algo que no se cerró y que son los errores de la política, fundamentalmente del partido gobernante que estuvo más tiempo en la gestión que es el kirchnerismo”, expresó.

Pedro Muñoz, único legislador de Cambia Santa Cruz. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Asimismo, argumentó el porqué de la línea estatal “que he defendido hace años“, dijo, al tiempo que subrayó: “Entendemos que es necesario su mantenimiento no sólo por la tarea que debiera cumplir, generar producción y energía, sino por el rol social que se cumple, que no lo va a cumplir un privado“.