El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Thierry Decoud, llegó a Río Gallegos y en el aeropuerto realizó declaraciones de prensa sobre la situación de la empresa.

Al respecto, manifestó que “para que se privatice tiene que haber alguien que le interese“, mencionó a Canal 9. Seguidamente, señaló: “Más allá de eso, hoy no es para nosotros un tema importante, lo importante es que esta empresa no pierda plata“, dijo.

Además, mencionó que en 2023 perdió “alrededor de 140 millones de dólares y prácticamente no se produjo carbón“. Incluso sostuvo que quieren que la empresa funcione y que esa es su prioridad.

Afirmó que hay que llegar a 25 mil o 30 mil toneladas para exportar el primer buque y que eso va a ser una “bocanada de esperanza para todos“. Sin embargo, dijo que por eso es importante la colaboración de los sindicatos. “La mayoría lo entiende, pero hay un pequeño grupo que parece que no” y nombró particularmente al sector de ATE de Punta Loyola.

“Frenaron la operación en el puerto durante 4 días por un mero capricho“, afirmó y desde la Junta Interna de ATE le respondieron que le enviaron varias notas a la empresa detallando los puntos del convenio que no se estaban cumpliendo, exigiendo una respuesta dentro de las 72 horas. “No se recibió respuesta alguna, lo que motivó la medida de fuerza“, dijeron y lo invitaron a trabajar para no pagar los sueldos de manera atrasada.