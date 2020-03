'NO PODEMOS FALLAR COMO SOCIEDAD'

Los hechos que sucedieron en Puerto Deseado no fueron pasados por alto en el mensaje de la gobernadora Alicia Kirchner. La conmoción social que despertó y la necesidad de afrontar las violencias con herramientas concretas de los tres poderes del Estado.

Alicia Kirchner dejó ayer inaugurado el año legislativo con un discurso en el que planteó una serie de ejes para su segundo mandato. Habiendo ya en diciembre rendido cuentas de su gestión, la gobernadora hizo anuncios vinculados a la economía y el desarrollo (ver página 3), el ambiente, la conflictividad social, la Caja de Servicios Sociales y el Poder Judicial.

Así, habló de la creación de un centro ambiental en zona norte, para el control de industrias en la localidad de Pico Truncado. Sobre programas de acción verde: una combinación de responsabilidad social empresarial, institucional y comunitaria enfocada en la juventud y el desarrollo turístico.

Sin embargo, esta vez gran parte de su mensaje giró en torno a la movilización popular que generó en Puerto Deseado la muerte de Santino (4) en un ataque sexual del que fue víctima su madre, María, oriunda de Salta.

“No puedo dejar de hacer mención a los hechos sucedidos hace pocos días en nuestra provincia, donde se evidencia la violencia hacia la mujer y la infancia, los más vulnerables. No tengo palabras para definir tan injustos dolores, irreparables, más allá del rápido actuar policial”, dijo y luego se mostró convencida de que si la gente no cree en las instituciones, las consecuencias sociales pueden ir en escalada.

Se vio. La actuación del juez Oldemar Villa estuvo bajo el escrutinio público sin que hubiese un solo vidrio roto durante las marchas o los acampes afuera del juzgado.

La presidenta del Tribunal Superior, Paula Ludueña, izó la bandera junto a la gobernadora y el vicegobernador, Eugenio Quiroga.

“La vulneración de derechos y la violencia en todos los sentidos requieren de parte del Estado respuestas integrales. No basta sólo con uno de los poderes, ni con la voluntad de un funcionario o funcionaria. Es necesario que, entre todos y todas, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial trabajemos de manera articulada para dar las respuestas que hoy nuestras comunidades nos demandan”, sostuvo Kirchner.

Sobre el peligro que afronta el Estado cuando estas respuestas no se dan, la gobernadora pareció avizorar que se deben crear “defensas ante comportamientos negativos que afectan a veces a nuestras comunidades y que muchas veces producen una suerte de parálisis ante situaciones sociales que desorganizan, tales como la no aceptación de normas sociales, el empobrecimiento de reglas de convivencia o el imperio de la ley de la selva”.

También dijo que “no podemos fallar como sociedad”, que por eso lanzaba las Mesas de Intervención para la Gestión de Oportunidades (AMIGO), buscando un abordaje integral respecto a las violencias y problemáticas sociales.

Pero lo más llamativo -simplemente porque pocas veces el Ejecutivo señala al Judicial- fue que la gobernadora pidiera “deconstruir” las instituciones tal como las conocemos ahora.

“Sabemos que el sistema judicial, garante de los derechos humanos fundamentales, tiene un rol central que cumplir en el régimen democrático”, comenzó, marcando que en el contexto actual “es necesario un debate profundo respecto del papel que tiene el organismo judicial en su conjunto en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Puso entonces al Ministerio Público Fiscal en la trinchera -que ya lo está, aunque sin los recursos necesarios-. Hoy, una fiscalía como la de Caleta Olivia no tiene más de tres empleados y Puerto Deseado, con Ariel Quinteros a la cabeza, cuenta con dos colaboradores.

“Es un organismo clave en la discusión sobre las facultades penales, la seguridad ciudadana, la defensa de los intereses colectivos y difusos y el trato a las víctimas”, añadió la gobernadora, quien anunció que este año va a modificarse el sistema, “a partir del fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal que permita cumplir cabalmente con los objetivos antes mencionados y que se adapten a nuestra realidad provincial”. Esto es el Código Procesal Penal de Santa Cruz, que les quitará a los jueces el monopolio de las investigaciones, tal como sucede en el resto de las provincias argentinas.