* Por Hugo Ferrer

Desde hace más de una semana las ediciones de La Opinión Austral, La Opinión Zona Norte, en las radios LU12 AM 680, la FM Láser 92.9 y en la web laopinionaustral.com.ar se transmitió el mismo mensaje: #QuedateEnCasa.

La tapa del jueves 19 de marzo, adelantándose a la declaración de aislamiento obligatorio del Presidente.

A través de sus tapas, LOA fue concientizando de la necesidad de #Lavarselasmanos, de no salir de los hogares y de que no eran vacaciones los días de cuarentena. Y fuimos más allá, para potenciar el mensaje: NO ES JODA. Porque realmente fue y es el sentimiento no sólo de los medios del Grupo La Opinión Austral y del Grupo Crónica, sino la de miles de ciudadanos de Río Gallegos y del resto del país.

Incontables casos de personas que violaron una decisión gubernamental constantemente. Se conocieron historias de las más desopilantes para eludir e infringir la ley. Autos colmaron calles y avenidas, colas en negocios sin respetar la distancia mínima… Excusas, mentiras y “cero” de sensibilidad hacia los demás.

22 de marzo. Muchos no toman conciencia. A los días del decreto. Hubo muchos demorados por violar el DNU.

Y están las excepciones, los que tienen que ir a trabajar igual. Por si fuera poco, se vive el drama de los que se quedan en casa y reclaman por los alimentos y también los que no tienen empleo. Una medida extrema, previsible, que trae consecuencias.

24 de marzo. La irresponsabilidad social. Cientos de vecinos se ven transitar por la Autovía.

Mientras tanto, el virus sigue sumando casos de contagio y más muertes. Como ya lo hemos dicho, al virus lo mata la solidaridad y la responsabilidad. No es joda: #QuedateEnCasa.

26 de marzo. Nuevamente, la tapa de LOA: “NO ES JODA, #QuedateEnCasa”.