“El que sale con un arma, sale a matar” dijo Claudia, madre del joven atacado a media cuadra del Hospital Zonal. Contó que a las 4 de la mañana del lunes, su hijo se topó con tres personas que iban a robarle. En la mochila sólo llevaba un termo y un mate. El año pasado casi mataron a su padre en medio de un violento robo.

En la madrugada del lunes pasado, alrededor de las 4 horas, un muchacho fue víctima de un intento de robo cuando caminaba cerca del Hospital Zonal “Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. El hecho fue relatado por la madre del joven, Claudia Marchesin. La mujer lamentó lo que sucedió, ya que la familia se recupera de un robo en casa de su padre. “Por poco lo matan y no hay detenidos”, dijo.

En relación a lo que sucedió la madrugada donde quisieron asaltar a su hijo, Claudia contó que el joven iba caminando a media cuadra del nosocomio cuando fue interceptado por tres personas: “una mujer lo sujetó de atrás y al frente de él aparecieron dos hombres, uno de ellos llevaba un cuchillo”.

“Lo amenazaron con el arma para robarle sus pertenencias y mi hijo sólo llevaba un termo y un mate en la mochila –detalló Claudia y observó: la persona que sale con una pistola o un cuchillo, sale a matar directamente”.

Por suerte, el joven pudo escapar de esta situación, empujando a la mujer que lo sostenía de atrás y corriendo en dirección a la Guardia de la institución de salud, donde se encontraban vecinos que van a sacar turno. “Agradezco a la gente que en ese momento pudo contenerlo, él me llamó por teléfono y cuando fui estaba con un ataque de nervios tremendo”, contó.

Además, comentó que los malvivientes se fueron caminando “como si nada” en dirección del Hogar de Ancianos, y ella advirtió al personal policial de la Guardia ya que sintió que “si le hicieron eso a mi hijo, iban a agarra a cualquier persona para robarle”. También señaló que el joven le dijo lo siguiente: “Mami, si yo no zafaba de eso me iban a matar con tremendo cuchillo”.

El año pasado le robaron al padre

“Hace rato venimos con robos en Caleta, hace muchos meses”, comentó Claudia. Y agregó que el año pasado entraron a robar en casa de su padre, Elio Marchesín de 83 años, “faltó nada para que lo mataran, le dejaron grandes secuelas y hasta ahora no se sabe nada de eso”. El hecho al que se refiere la mujer sucedió en julio del 2019 en calle San José Obrero.

Con el objeto de recordar el hecho, el asalto en casa de Elio sucedió durante la madrugada del 2 de julio del año 2019. Aquel día, dos sujetos ingresaron forzando una puerta de madera, sorprendieron al anciano y lo golpearon con un caño para que les diera dinero. Antes de atacarlo violentamente lo amenazaron con un cuchillo. Los delincuentes se llevaron los ahorros del Elio y un televisor de 32 pulgadas.

“Yo no voy en contra de la Policía –aclaró Claudia– pero hasta el momento no hay nada, ninguna respuesta de lo que le sucedió a mi papá, casi lo mataron a golpes y no hay ningún detenido”, concluyó.