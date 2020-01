El listado es de 308 productos, pero en las sucursales de los supermercados adheridos aún no están todos. La plena vigencia “tomará un tiempo más”, afirmó la secretaria de Comercio, Karina Raynoldi, a LU12 AM680. El precio de comercialización es entre un 8 y un 10% más caro que en AMBA.

Las principales cadenas de supermercados que tienen sucursales en Santa Cruz están adheridas al programa Precios Cuidados (PC), pero aunque el listado y precios acordados están publicados en la página oficial, aún no están disponibles en su totalidad en las góndolas.

Esto no es nuevo, toda vez que, en oportunidades anteriores, cuando han cambiado productos o formatos, la implementación en el sur del país ha tomado hasta 30 días para estar disponible a los consumidores.

Para poder implementarlo en Santa Cruz, Karina Raynoldi, secretaria de Comercio de la provincia, explicó a LU12 AM680 que están esperando la próxima asamblea nacional de la COFEDEC (Consejo Federal del Consumo), en la que se reunirán las autoridades de Defensa del Consumidor de cada provincia.

Dicha asamblea se llevará a cabo el 20 de enero y en la misma participará la directora de Consumo, Fanny Díaz, donde “nos van a indicar bien cómo va a ser la reglamentación exactamente, cómo la vamos a controlar”, aseguró la secretaria de Comercio e Industria.

“Hoy no sabemos todavía cuál va a ser el método, si los vamos a poder multar, si habrá sanciones por la no exhibición de precios o cuando falte mercadería, siempre hay un margen que se les da, ese es un acuerdo que se hace sobre el que hoy nosotros todavía no tenemos especificación”, argumentó.

Precios patagónicos

En la página de Precios Cuidados no sólo se puede saber qué productos están en el programa, sino también su valor de comercialización, según las distintas regiones.

La distancia de los puntos de concentración se hace sentir en Patagonia y los productos se encarecen. En Precios Cuidados eso también ocurre y hay diferencia de entre 8 y 10% entre la región austral y el AMBA, donde se reflejan los costos más bajos de todo el país.

En los cortes de carne incorporados al programa está la mayor diferencia de precios. Un 10% más respecto de la capital nacional. Pero de todos modos, los valores acordados están entre un 30 y un 35% más bajos que los precios que hoy se reflejan en las góndolas (por fuera de PC).

Una vez estén disponibles todos los productos, la carne picada común se ofrecerá a $ 185, cuando hoy no baja de los $ 250. Y el Rost Beef tendrá un valor por kilo de $ 251,90, contra los $ 329 que se pagan hoy.

Otros beneficios

Pero además, al sumarse las grandes marcas al plan, en la región aumentó considerablemente la cantidad de productos en oferta y se igualaron las condiciones.

Los productos específicos para Patagonia, según la última acta de inspección que realizaron desde la dirección de Comercio, eran 184, porque la mayoría de las marcas que se incluían en el programa no llegaban a la región.

Pero actualmente, con el nuevo plan que propuso el Gobierno Nacional, que incluye primeras y segundas marcas, la ventaja es que de los 310 productos que están vigentes hoy en todo el país, “308 llegarán a la Patagonia”, dijo Karina Raynoldi.

“Son buenas noticias”, aseguró la funcionaria “y me parece que es fundamental que exista realmente una negociación por parte del Estado Nacional con las grandes marcas para que haya de verdad precios específicos cuidados, porque en los años pasados lo que vimos de cuidados no tenían mucho, lo poco que llegaba acá”.