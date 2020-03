Al menos 100 personas detenidas en diferentes cárceles de la provincia, determinaron no recibir visitas hasta el 31 de marzo con el fin de no verse infectados con el coronavirus. Solicitaron elementos de higiene personal y denunciaron promesas incumplidas. El Sistema Penitenciario Federal, determinó que los internos de la U-15 mayores de 60 años tengan arresto domiciliario. Se cancelaron las salidas transitorias.

Hace unos días, mediante el DNU N°273, la gobernadora Alicia Kirchner ordenó al ministro de Seguridad y al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) a adoptar las medidas necesarias para prevenir la propagación del coronavirus en las entidades presidiarias de la provincia.

En tanto y, tal como lo encomendó el presidente Alberto Fernández, el Servicio Penitenciario Federal tomó la determinación que los internos privados de su libertad en las cárceles que tienen detenidos por delitos de ese fuero, mayores de 60 años, tengan el beneficio del arresto domiciliario (ver recuadro). Además, se cancelaron las salidas transitorias para los internos hasta el próximo 31 de marzo, cuando se conozcan novedades a nivel nacional.

Desde Provincia se articularon capacitaciones para los internos de diferentes entidades presidiarias con el fin de dar recomendaciones con el fin de higienizar los pabellones y tomar todos los recaudos posibles, además de la entrega de diversos elementos de limpieza para los reos.

Lo cierto es que para los internos de diferentes cárceles, las recomendaciones no habrían sido suficiente y, de manera espontánea y por decisión personal, decidieron sumarse a la cuarentena, es decir, no recibir visitas por parte de sus seres queridos, para que el virus no ingrese al lugar o no entre.

En la jornada del lunes, más de 6.300 presos de 7 cárceles bonaerenses habían resuelto, de manera conjunta, algo similar. Los privados de su libertad que se adhirieron a esta medida fueron las Unidades 46, 47, 48, Unidades 4 Bahía Blanca, 20 Trenque Lauquen, la 30 y la 50 de Batán.

En Santa Cruz, la decisión de sumarse a la cuarentena, en algunas comisarías y cárceles fue individual, indicaron algunos referentes en comunicación a La Opinión Austral quienes, además, se mostraron un poco molestos con la resolución del Ministerio de Seguridad.

En un relevamiento realizado por este medio, se pudo saber que, por ejemplo en la Unidad Penitenciaria N° 2, que se encuentra en la periferia de Río Gallegos, de manera parcial, la población carcelaria se sumó a la medida. En tanto las dependencias presidiarias de Puerto San Julián, de manera conjunta decidieron quedarse sin vistas por las próximas semanas. Situación similar ocurrió en las comisarías de Las Heras que tuvieron un 100 por ciento de adherentes.

Por otro lado, fuentes consultadas del Anexo 3, una de las dos dependencias que alojan detenidas mujeres en la provincia, indicaron que la decisión se tomó de manera personal. Asimismo, aseveraron que, de las 10 internas, hay dos que nunca reciben visitas, es decir, son parias.

Aunque algunos referentes decidieron no dar a conocer sus identidades, quien sí lo hizo fue Gustavo “El Paisa” Durán, interno que desde un tiempo a esta parte se encuentra al frente de las protestas de las personas privadas de su libertad y está alojado en una de las comisarías de Las Heras.

En comunicación telefónica con LOA, Durán indicó que la medida fue tomada en conjunto con sus pares la semana pasada, antes que surja el comunicado del presidente Alberto Fernández. “Nosotros, lo analizamos y lo planteamos hace unos días, la idea es que el virus no entre, en parte, porque no queremos que lo agarren nuestros seres queridos ni nadie más, es una cuestión de cuidarse uno y para cuidar al resto”.

Durán quien se encuentra privado de su libertad por una causa de robo que se registró tiempo atrás en Gobernador Gregores y que está pronto a recibir su libertad, indicó que, además de las capacitaciones, solicitaron vacunas: “Hubo alto bondi, el presidente ya dijo que las vacunas para el sarampión, la neumonía y la gripe, ya están”.

En relación a los internos con los que comparte pabellón en la Comisaría Segunda de Las Heras, Durán indicó que: “Acá yo estoy con un tipo que es hipertenso, tiene problemas cardíacos y diabetes, le llega a agarrar el virus y después no la cuenta”, aseguró.

Mostrando mucha más empatía que las personas que en el último tiempo comenzaron a romper la cuarentena, para viajar a puntos turísticos, pese a que se trate de un delito, “El Paisa” aseveró que la idea principal de esto es prevenir: “Tal como lo hace la ciudadanía nosotros queremos hacerlo acá, es cuidarse uno, para cuidar al otro, para que esto no pase a mayores, que haya cuarentena para todos y todas”, dijo.

San Julián

Por otro lado, pero en la misma sintonía, desde una de las dependencias de la ciudad portuaria dialogaron con este medio para indicar cómo viven día a día desde el comienzo de la cuarentena y lanzaron algunas bombas contra el Ministerio de Seguridad.

Ellos tuvieron una reunión con el representante de Salud provincial de la ciudad de Piedra Buena que viajó para comentarles cómo es el protocolo para prevenir el coronavirus. Pero al parecer, solo quedó en una charla ya que no les dieron insumos.

“No nos dieron alcohol en gel, nos prometieron que nos iban a dar una caja de lavandina pero nada. Es más, acá te racionan la lavandina, te dan un poco y te la tenés que arreglar”, dijo Daniel, uno de los referentes y portavoz de los presos en la Comisaría.

“Estamos con el jabón y agua, con eso nos arreglamos, nos dan o por ahí nos traen de afuera”, indicó el privado de su libertad. En relación a sus pares dijo que cuenta con dos que están dentro de los grupos de riesgo. “Mirá, acá hay uno con cáncer que tiene 60 años y esta re c…, tenemos a otro que tiene 38 años y tiene problemas con el asma”, además de otra complicación respiratoria que no supo especificar.

Estructura y crítica

Aprovechando la ocasión, los referentes de las entidades presidiarias renovaron su reclamo por los problemas de infraestructura que tienen las cárceles en Santa Cruz.

Uno de los portavoces de los internos aseguró que: “Ellos (por las autoridades provinciales) nos quieren ver las caras de estúpidos, nos hacen todo este cuento para tapar que hay un montón de cosas por resolver”.

Por ejemplo, uno de los problemas más graves es la conexión eléctrica dentro de las cárceles: “Tenemos el tema de la electricidad, acá los cables están a la vista llega a salir un chispazo y no se salva nadie, es una bomba de tiempo”, aseguró un interno.

La adhesión a la medida en la UP N° 2 fue parcial. FOTO: GOBIERNO

Cabe recordar que a mediados de enero, los presos de Santa Cruz hicieron una huelga de hambre por los problemas antes mencionados, la situación no cambió hasta el momento, pese a que se hicieron reuniones con autoridades del SPP y del Ministerio de Seguridad.

Incluso el juez Joaquín Cabral debió hacer un viaje al interior de la provincia para inspeccionar las cárceles. Todo quedó en la nada y, hace unas semanas, los privados de su libertad decidieron renovar las medidas, pero sin éxito.

Lo cierto es que, por el momento, las decisiones para sumarse a la medida son propias de cada interno y, luego de conocerse el primer caso de coronavirus en la provincia, se espera que todos los privados de su libertad se sumen a la medida de adherirse a la cuarentena.