La selección que representa a la Federación Argentina de Pádel, se impuso por sólo 2 puntos a su par de la Patagonia. El evento convocó a deportistas de Primera a Séptima categoría en las dos ramas. Una experiencia más que positiva para los jugadores de toda la provincia que fueron invitados a participar.

Durante el fin de semana, el complejo “Los dos pinos” recibió la visita del seleccionado de la Federación Argentina de Pádel (FAP) quien se enfrentó al Seleccionado Patagónico en el encuentro denominado “Copa desafío”.

De izquierda a derecha: ‘Bebe’ González, Agustín Ruiz en el medio, y ‘Judas’ Francisco García a la derecha.

La competencia se disputó desde la 7° a la 1° en la rama masculina y de la 7° a la 3° en la rama femenina, reuniendo a deportistas de diferentes puntos de la provincia de Santa Cruz y también del resto del país.

Finalmente, los visitantes se alzaron con la copa tras vencer a los locales por tan sólo dos puntos de diferencia; destacando la paridad en el nivel de juego.

Oportunamente dialogamos con Daniel Goodbar, quien cubrió uno de los eventos más destacados de lo que va del año: “Hemos vivido un hermoso evento. No es habitual que recibamos a la selección de cualquier deporte, en este caso a la del pádel, así que estamos de anfitriones tratando de recibir y atender lo mejor posible a toda la delegación de la FAP”.

Más adelante acotó: “Se vio un buen nivel, sobre todo primó el comportamiento deportivo, la caballerosidad, bajo las reglas estrictas, como debería ser siempre, de la Federación Argentina de Pádel”.

Analizando los resultados consideró: “Algunos de los equipos de la Patagonia han podido superar, solamente algunos, a los equipos de la selección nacional. Es lógico y no siempre va pasar que el número 40 le gane al que está en quinto lugar. Pasa en cualquier deporte y en el pádel ocurre lo mismo. Hay que tener en cuenta que los que han venido por parte de la FAP son parejas que están al límite de la categoría y que este año ya pasarán a un nivel más alto. Por eso es meritorio el desempeño del seleccionado patagónico que supo plantarse de igual a igual y, como te decía, en algunos casos han superado a los mejores del país”.

Representantes de las dos selecciones cerraron la actividad con la tradicional fotografía grupal.

En cuanto al evento y la organización sostuvo: “La idea es hacer las cosas bien para que sigamos recibiendo equipos, como por ejemplo podría ser recibir al equipo de Chile. Otra posibilidad es que algunas categorías del campeonato nacional se jueguen acá, y digo algunas porque Calafate no tiene tanta estructura en cuanto a canchas”. Respecto a este punto en particular indicó: “Si logramos mejorar la infraestructura, esto sería un premio y es una forma de estar más cerca de la ciudad Autónoma de Bs. As. donde está la mayoría de los torneos importantes”.

Para finalizar expresó: “Es muy importante que todos los amantes del pádel de la provincia estemos juntos. Hoy representamos a Santa Cruz. Entonces hoy El Calafate, Río Gallegos y el resto de las localidades tenemos una sociedad que va en beneficio del pádel en su conjunto.”

Cabe destacar que por este encuentro pasaron figuras provinciales de la talla de Agustín Ruiz, ‘Judas’, el ‘Bebe’ González, quienes han sabido imponerse a los mejores del país con solidez y contundencia.

Por su parte, Marcelo Crettón, parte de la organización de este encuentro, destacaba: “Esperamos que este encuentro sea el primero de muchos. Hoy estamos junto a los mejores del país. La FAP se comunicó con nosotros planteándonos la posibilidad de encarar un proyecto que sea la punta de algo mucho más grande. Por suerte salió todo bien y quedamos en seguir generado encuentros de mayor envergadura el próximo año”.

El selectivo patagónico surgió en primera instancia de los ganadores del Torneo del Lago. Las parejas restantes se eligieron mediante una selección que tuvo recomendaciones explícitas por parte de la FAP, donde requerían la convocatoria de parejas que hayan tenido más títulos a lo largo del último tiempo. En el caso de las parejas de más alto nivel, se hicieron por invitación.

“Por suerte, en un trabajo de hormiga hemos logrado muchas cosas. Una de las cuestiones más problemáticas y que genera mayores desafíos es lograr la categorización y nivelación de cada una de las categorías de los jugadores en sí que hoy carecen prácticamente en toda la Patagonia. Todavía carecemos de tener categorías unificadas, carecemos de fiscales, carecemos de árbitros, carecemos de asociación, dependemos muchas veces de la decisión y la visión subjetiva de las personas que se encuentran administrando los clubes o canchas, lo que muchas veces genera muchos inconvenientes. Nuestra idea es seguír cimentando el camino de nuestro pádel para poder llegar un poquito más lejos”.

Ariel Aguirre

El deportista de Puerto Santa Cruz destacó el nivel del torneo en el que quedó segundo en su categoría: “Culminando un nuevo fin de semana a puro pádel. Contento de haber sido invitado para el Encuentro Copa Desafío. Obtuvimos el segundo lugar, ganando el primer partido muy bien y perdiendo el segundo también muy bien. Más allá del resultado, me quedo con el excelente nivel de pádel que pudimos observar y teniendo la suerte de poder compartir 3 días junto a grosos del deporte como el Negrito Bórquez, ‘Chicho’ Ruiz, Agustín Ruiz , la mamá de Agustín, Mecha y a tantos otros. Lamentable mi compañero Roberto Gironi no pudo venir por cuestiones laborales, por eso lo remplazó Lucas Caro (de El Calafate) a quien agradezco el acompañamiento y la excelente performance desde lo deportivo y sobre todo desde lo humano”. La dupla compitió en el grupo A de la categoría 7ª.