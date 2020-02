La directora de la Escuela de Educación de la Unidad Académica Caleta Olivia, Viviana Sargiotto confirmó que fue aprobado el nuevo plan de estudios para la carrera Profesorado en Ciencias de la Educación.

De esta manera, los interesados en esta propuesta curricular, comenzarán su cursado en el ciclo lectivo 2020 con los nuevos lineamientos.

Asimismo, Sargiotto destacó el trabajo “colectivo” que se desarrolló en el lapso de los últimos tres años para avanzar con la actualización de esta carrera, y remarcó el apoyo político de la gestión de esta sede, a cargo de la decana Eugenia de San Pedro y el vicedecano Claudio Fernández.

Cabe señalar que nuestra sede tiene una larga trayectoria en la formación de profesores y profesoras en Ciencias de la Educación, pero con un plan de estudios que se hallaba vigente desde 1992, “desactualizado respecto a las necesidades y demandas de la educación actual”.

En agosto de 2016 se comenzaron las primeras reuniones y talleres, entre los colegas de la escuela de educación, con colegas de otras sedes, estudiantes y graduados. Luego de un año, se acopió todo el material con el que se avanzó en el nuevo documento de la propuesta curricular. Para ello se conformó la comisión redactora del plan de estudios, integrada por las profesoras Mariela Serón, María Eugenia Venturini, Sandra Díaz y Viviana Sargiotto; siempre con el asesoramiento de Susana Barco, de la Universidad Nacional de la Comahue, que fue “clave” en todo este proceso.

“Esto nos llevó otro año más de redacción, en un intercambio con nuestros colegas para definir los aspectos referidos a las cargas horarias, a los contenidos mínimos. Y en octubre de 2018 esa propuesta fue a evaluación del Consejo Superior de la UNPA, que la aprobó y luego se envió al Ministerio de Educación, en poco más de un año de ese momento hemos recibido la aprobación sin objeciones, del nuevo plan curricular que estamos en condiciones de implementar”, explicó.

Los cambios

Uno de los puntos centrales tiene relación con el diagnóstico que se llevó a cabo para avanzar con la actualización.

De allí se desprende que este es un plan que ya tiene la carga horaria que prescriben los lineamientos generales para los profesorados universitarios. En este caso: 2900 horas que es el mínimo para que quien se recibe de profesor pueda ejercer dentro del nivel medio o superior, sea este universitario o no universitario; y tiene la distribución de esa carga en los tres campos que se han definido para los profesorados universitarios: el 25% para la formación general, el 50 % para la formación específica; y el otro 25% para las prácticas (que constan en cuatro espacios distintos y 150 horas de Residencia).

Esta es una de las grandes diferencias con el plan anterior. Además, el nuevo tiene 4 años de duración, el anterior tenía un año más y casi no tenía espacios de práctica.

Sobre todo, este plan tiene espacios flexibles, 200 horas de seminarios y ateneos optativos, para que puedan elegir de otras carreras, en otras sede u otras universidades, siempre que cuente con la aprobación de la Escuela de Educación y la Secretaría Académica.

“Personalmente, esto era una deuda. No me quedan tantos años en la Institución y yo pensaba que no podía ser que no podamos concretar el esfuerzo del nuevo plan. Nos hemos dedicado tanto a esto, para tener una propuesta actualizada. Fue una gran experiencia de trabajo colectivo, en todos los sentidos, fueron tres años largos de trabajo. De gran acercamiento a los colegas, a los estudiantes y a la realidad; pero en lo político siento mucho agradecimiento por esto, porque yo creo en las construcciones colectivas son políticas institucionales, que fueron muy apoyadas por la decana Eugenia de San Pedro y el vicedecano Claudio Fernández, ellos nos respaldaron en absolutamente todo y también recibimos el acompañamiento de las otras sedes, de los consejeros superiores. O sea, personal y políticamente esta experiencia ha sido muy positiva”, sentenció Sargiotto.