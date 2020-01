Como ya sucedió en diferentes localidades del país, El Calafate está evaluando rematar los vehículos secuestrados. En Río Gallegos, un vecino lleva años queriendo implementar esa medida. ¿Qué opinan los concejales locales al respecto? ¿Es viable la propuesta? ¿Sería un aire necesario para la economía municipal?

La jueza municipal de Faltas de El Calafate, Bárbara Maldonado, indicó en los últimos días que están evaluando realizar un remate ante la creciente cantidad de vehículos secuestrados que hay en el depósito.

En nuestra ciudad capital, con más de mil vehículos secuestrados en los diferentes corralones, el vecino y martillero público Horacio Barrera presentó hace dos años una propuesta similar, basándose en un proyecto de ordenanza de la provincia de Córdoba, con la intención de tomarlo como modelo de referencia y adaptarlo a Río Gallegos para que se pueda llevar adelante.

Desde ese momento, Horacio asegura haber mantenido reuniones con los concejales y secretarios del Ejecutivo Municipal de la gestión anterior, pero el tema se habría dilatado en el tiempo.

Según relata el martillero público, la propuesta habría tomado estado de proyecto de ordenanza y el actual diputado Evaristo Ruiz sería quien lo estaba trabajando para llevarlo adelante.

También se puso en contacto con el actual presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado, y la edil Paola Costa, siendo que “ambos me han manifestado su predisposición de avanzar en la reglamentación de este proyecto”, afirmó en diálogo con Radio LU12 y AM680.

Sobre su propuesta, el vecino explicó que “pienso en una subasta al contado, en efectivo y al mejor postor, de todos los vehículos y motocicletas que se encuentran depositados en el Corralón Municipal y que no hayan sido reclamados por sus titulares trascurrido un tiempo prudencial”.

Teniendo en cuenta la actualidad económica de la Municipalidad de Río Gallegos y siendo de público conocimiento que más del 90% de lo que recauda se va en sueldos, esta iniciativa representaría un ingreso que podría ser utilizado para llevar adelante obras públicas, trabajos de bacheo y atender otras necesidades importantes e indispensables en la ciudad.

Pero más allá de adonde vayan destinados los fondos, que por supuesto no sería un dato menor, los vehículos que se encuentran secuestrados por largo tiempo, incluso años, y cuyos contribuyentes no abonan las multas, generan gastos de custodia “y esto no es negocio para nadie, en cambio, implementando esta política rápidamente podría dar un rédito económico para el Municipio”, finalizó Horacio.

¿Qué piensan los concejales?

La Opinión Austral consultó a los ediles de Río Gallegos para conocer lo que opinan y si ven viable la implementación de esta política, que activaría las subastas de los autos y motos secuestradas.

Al respecto, los concejales aseguraron que como hasta ahora no es una propuesta que se haya trabajado, todavía no están en tema, sin embargo, teniendo en cuenta algunos puntos y analizando cada caso, todos ven viable su posible futura consumación.

La edil Daniela D’Amico manifestó su necesidad de interiorizarse sobre la iniciativa, pero aseguró, en un principio, estar de acuerdo con su ejecución.

El presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado, también se manifestó de acuerdo porque “hay mucha cantidad de autos en desuso que perdieron valor y ya a la gente no le conviene retirarlos porque sale muy cara la multa, se están deteriorando y es una lástima”.

Por su parte, la concejala Paola Costa expresó que habría que ver las ordenanzas “para encararlo legalmente y que todo esté bien proyectado, sabiendo que existe un gran parque automotor y que están secuestrados hace muchos años. Como se lo dije al Sr. Barrera, no es una mala idea, pero se debe estudiar bien el procedimiento y el encuadre legal”.

Mientras, para el edil Leandro Fhur es una buena iniciativa, teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que quedan en estado de abandono, que se están deteriorando y “a los dueños no les conviene ya pagar la multa y se terminan comprando un auto nuevo. Me parece un despropósito porque los autos están perdiendo su valor año tras año y alguna medida al respecto hay que tomar y si esta es a favor el Municipio, bienvenida sea”.

Para el concejal Pedro Muñoz, “en principio, se me ocurre favorable, siempre y cuando haya pasado un tiempo prudencial, para haberle dado tiempo al dueño a poder retirarlo. No compartiría, por ejemplo, si no se agotó esa instancia o no se le brindó posibilidades al dueño para retirarlo”.