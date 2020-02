El INTA, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentaron el mapa de los Servicios Ecosistémicos culturales de los Recursos Naturales de Santa Cruz.

Destacan que la información es importante para explorar la dimensión cultural de los paisajes y los servicios de los ecosistemas de los recursos, comprender la importancia de los servicios culturales de los ecosistemas para las personas y aportar información en el desarrollo regional.

Los Servicios Ecosistémicos (SE), servicios de los ecosistemas o servicios ambientales, son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza, en forma de valores, bienes o servicios. Los SE son valores o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el disfrute de la naturaleza y los placeres estéticos que ofrecen los propios ecosistemas.

Estos SE son muy importantes porque contribuyen a diferentes dimensiones del bienestar humano, aunque rara vez se han cuantificado y utilizado para la toma de decisiones sobre aspectos relacionados al ordenamiento territorial y planificación del uso de los recursos naturales.

El responsable de Grupo Forestal Agrícola y Manejo del Agua, Dr. Pablo Peri (INTA-UNPA-CAP), comentó que “estos SE rara vez se han integrado en un marco de toma de decisiones debido a su intangibilidad, su complejidad en relación con las variables biofísicas, y la dificultad de cuantificar sus múltiples valores sociales”.

En este sentido aclaró que “nuevos enfoques metodológicos son necesarios para cuantificar la importancia social de los SE culturales y para analizar sus patrones espaciales. El principal reto del grupo de investigación fue el de mapearlos, especialmente en áreas con baja disponibilidad de datos como Patagonia”.

“Desarrollamos un mapa de los SE culturales para Santa Cruz considerando aspectos de la estética (paisajes), recreación (pesca deportiva, canotaje, senderismo, actividades de alta montaña, cabalgatas, camping en naturaleza), la satisfacción de saber que existen/conservan especies (huemul, cóndor) y la identidad local (tradiciones, folclore, asado al palo, arreo de ovejas, paisajes culturales como la Cueva de las Manos)”, comentó.

Para ello “utilizamos imágenes digitales geo-etiquetadas por habitantes de la región y turistas en la plataforma web de Panoramio para identificar las zonas más relevantes de cuatro servicios de ecosistemas culturales: valor estético, valor de existencia, recreación e identidad local.

La información obtenida se relacionó con las características sociales y biofísicas del paisaje en una base de datos Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizando la herramienta densidad del núcleo (kernel density), lo que dio como resultado un mapa que se presenta en un gradiente que fluctúa en valores relativos de cero a 1, donde los valores cercanos a 1 corresponden a las zonas de la provincia de mayor valor cultural y cercano a cero a las áreas de menor valor (ver Mapa).

Los valores más altos de SE culturales se relacionaron con ciudades cercanas a las áreas protegidas (por ejemplo, Luis Piedra Buena cerca del Parque Nacional Monte León o Calafate y Chaltén cerca del Parque Nacional Los Glaciares), pero también estaban relacionadas con las principales rutas que conectan las ciudades y las zonas turísticas. Este mapa mostró valores más altos en bosques mixtos siempre verdes (0,54) que los de Lenga (0,39) y Ñire (0,25).

El valor estético fue el principal servicio cultural marcado por la gente, seguido del valor de existencia para la conservación de la biodiversidad, seguido de la identidad local y luego de la actividad recreativa. La aplicación actual del método ha demostrado que los servicios de los ecosistemas culturales están asociados a la presencia de cuerpos de agua, tipos de vegetación, fauna marina y terrestre, áreas protegidas, urbanización, accesibilidad y oferta turística en la Patagonia Austral.

En las conclusiones destacan que “esta información es importante para explorar la dimensión cultural de los paisajes y los servicios de los ecosistemas de los Recursos Naturales de Santa Cruz, comprender la importancia de los servicios culturales de los ecosistemas para las personas y aportar información en el desarrollo regional”.

El título de la publicación es Compensaciones entre la gestión y la conservación para la provisión de servicios de los ecosistemas en los bosques del sur de la Patagonia Trade-offs between management and conservation for the provision of ecosystem services in the southern Patagonian forests. Forma parte del libro Achieving Sustainable Management of Boreal and Temperate Forests de Ed. Stanturf J., Cambridge, Inglaterra.

Más información

Inta.gob.ar/santacruz

[email protected]