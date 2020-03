La pareja que sufrió un disparo en su vivienda días atrás en la ciudad portuaria teme por su vida, luego de conocerse que el autor del ataque quedó en libertad. “Nos dijeron que la causa todavía no avanza, nosotros a él no lo conocemos”, aseguró el novio de la mujer policía.

Lo que era la tranquila comunidad de Puerto Deseado parece ya no serlo más debido a los violentos hechos que vienen registrándose en el último tiempo, que han terminado con personas fallecidas, mujeres abusadas y hace unos días, por apenas centímetros, casi se habla de una tragedia.

Se trata del caso de la casa de una mujer policía que fue blanco de un disparo y que, hasta el día de hoy, nadie sabe los motivos por los que un inconsciente de apellido Acevedo jaló el gatillo en dirección a una vivienda.

El hecho se registró en la madrugada del lunes, en una vivienda emplazada en la calle Estrada al 1500 de la ciudad portuaria, y terminó derivando en la incautación de casi dos kilos de marihuana encontrados en el baúl del auto de Acevedo.

Lo cierto es que en la continuidad de las averiguaciones, el juez Oldemar Villa -fuertemente criticado por sus últimas decisiones- decidió excarcelar al autor del disparo. Aunque Acevedo continúa bajo caución juratoria por las causas del tiro que dio en la vivienda y la de la droga, la situación no calmó a la comunidad y los principales preocupados por esto son los integrantes de la familia que viven en la morada siniestrada.

El temor

Hace menos de un año, una familia de Caleta Olivia, compuesta por un trabajador de una empresa de seguridad y una efectivo de Policía, llegó a Puerto Deseado en busca de nuevos desafíos junto a sus hijos de cinco y siete años.

WC, el padre de la familia, dialogó en exclusiva con La Opinión Austral y comentó detalles sobre la situación de la que fueron víctimas y de lo que están viviendo hoy.

“El disparo fue uno solo, atravesó la pared de chapa con revestimiento de madera y siguió de largo, le pegó a la otra pared interna que da a la pieza de mis hijos”, aseguró. El hombre dijo que: “Fue un milagro que no haya lastimado a nadie, la bala pasó a 40 centímetros de la cama donde dormía la niñera (la cama matrimonial de la pareja) y de las de mis hijos”, aseveró en tono muy preocupado.

Como la familia está hace poco en la ciudad, no conoce a mucha gente: “Nos fuimos enterando, con el pasar de las horas, que su hermano trabajaba en las tranqueras, donde yo soy seguridad, pero la verdad nunca tuvimos contacto con él”, indicó WC, al tiempo que dio su teoría sobre el móvil del hecho: “Debe ser porque capaz sabía que era la casa de una policía”, dijo el padre de familia.

“Nosotros estamos preocupados porque no sabemos si este hombre puede volver a atacarnos o nos tenga cierto resentimiento porque le encontraron la droga, hasta el momento no nos llamaron a declarar y no hemos tenido contacto con la Justicia, ni consigna policial tenemos”, dijo el hombre.

La continuidad

Pese a la liberación de Acevedo, la causa sigue su curso. Este medio pudo conocer que, respecto al expediente del disparo, por estas horas continúan tomándose declaraciones. Ayer, el último en hacerlo fue el hermano menor de WC, la persona que sacó la bala que había quedado en la pared.

En relación a la causa de la droga, no surgieron mayores novedades, ya que está bajo investigación, aunque posiblemente se debe estar trabajando en el peritaje de los celulares de Acevedo y de la mujer que lo acompañaba esa madrugada que pudo haber sido fatal.