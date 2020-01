La arquitecta especializada en Patrimonio Cultural Silvia Mirelman analizó lo ocurrido con “La Casa de la Abuela Nieves”. Habló de la Ordenanza Municipal, del programa Rescate 1900 y de la importancia de la memoria en la construcción de identidad.

Silvia Mirelman, arquitecta especialista en Patrimonio Cultural. FOTO: ARCHIVO

En diálogo con el equipo de “Juntos en Verano” de Radio LU12 AM680, la arquitecta Silvia Mirelman, precursora sobre la temática de Patrimonio Cultural en la provincia de Santa Cruz, lamentó la demolición de la vivienda ubicada en Don Bosco y 25 de Mayo, conocida popularmente entre los riogalleguenses como “La casa de la abuela Nieves”.

“Muy triste, un edificio más que desaparece de nuestra ciudad, son muchos en los últimos años” comenzó reflexionando Mirelman, “fue muy rápido, un día sábado, pusieron el cerco y comenzaron a demoler, es extraño porque a estos edificios siempre los demuelen en esta época del año, cuando está todo el mundo de vacaciones”.

No culpó a los propietarios de lo ocurrido, sino que delegó toda la responsabilidad en el Municipio “porque es el único que puede regular este tipo de cosas y darles alguna solución”.

En este sentido, la arquitecta contó que la Municipalidad de Río Gallegos tiene una Ordenanza de Patrimonio “bastante buena, muy completa, fue un trabajo muy largo, con un relevamiento bastante grande y donde está especificado qué es lo que hay que hacer para la protección de los edificios históricos, pero no se aplica”, lamentó.

Recordó que en el último tiempo sí se venía respetando un punto de la Ley que advierte que para demoler cualquier edificio, “creo que mayor de 50 años, hay que pedir un permiso especial en la Municipalidad y hay que hacer un relevamiento, tanto del edificio con fotos y planos, como histórico”.

De esta manera, cuando no hay más remedio que demolerlo, por lo menos queda en un documento la memoria de esa casa, “y yo no puedo asegurarlo, pero calculo que no se ha hecho”, porque según calculó, la casa fue construida entre los años 1920 o 1940, “no era de las más viejas, pero era una casa importante, histórica y querida por la gente de la ciudad”.

Sobre el trámite de declaración de una propiedad como Patrimonio Cultural, la especialista afirmó que es la Municipalidad quien tiene que declarar sus edificios históricos, “hay un procedimiento, está en la Ordenanza, se hace una solicitud que puede provenir tanto del Estado como del particular, se hace un relevamiento y si tiene méritos se declara”.

Con respecto al programa Rescate 1900, aseguró que “es solamente una placa, es un reconocimiento, va a la concientización de la población, pero en realidad no presume ninguna medida de protección sobre la propiedad”.

También explicó que la Ley establece que se declaren zonas, “así como hay zonas comerciales, residenciales, hay una patrimonial en la ciudad que está delimitada, hay una cantidad de manzanas de la parte más antigua, y ahí hay restricciones para modificar, pero esto no se está aplicando”.

Pero Mirelman manifestó que, seguramente, ni así se hubiera podido detener a esta altura la demolición, “pero sí por lo menos cumplimentar el relevamiento”.

La importancia de la memoria en la construcción de identidad

Silvia Mirelman trabaja desde el 2000 en el tema de Patrimonios, “ese año comencé a ser la delegada de la Comisión Nacional de Monumentos, en realidad estoy con el tema de Patrimonios desde que empecé a escribir en el diario La Opinión Austral en el ´92”, relató.

En el 2004 armó la Dirección de Patrimonio Cultural, “que no existía, teníamos la Ley, pero en realidad había una Comisión formada por distintas autoridades de otros organismos, entonces no era operativo”.

Trabajo de demolición luego de la venta. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

Según afirmó, en estos años se ha trabajado mucho y se sigue trabajando desde la Dirección de Patrimonio Cultural en toda la provincia, “lo que no es fácil, pero se ha avanzado, la gente por lo menos entiende de qué estamos hablando”.

Sobre el patrimonio de nuestra ciudad, la arquitecta detalló que “no tenemos las grandes cosas para mostrar, pero todo lo que se ha hecho desde los primeros pobladores va dejando memoria, y si la borramos y no tenemos alguna precaución de salvaguardar elementos que recuerden nuestra memoria, es muy difícil después construir nuestra identidad”.

Por último, se mostró optimista con el cambio de gobierno: “Es importante hacer algo para que esto cambie y ojalá esta nueva gestión municipal tome más cartas en el asunto, no es una tarea grata, porque a veces hay que ir a hablar con un propietario al que se le va a restringir un derecho” finalizó.