Pasó una semana del accidente en el que un jugador de la AIFB se fracturó el cráneo en la cancha Enrique Pino. “Sabemos que estamos expuestos si los paredones están muy cerca”, afirmó Alejandro Velásquez de Deportivo Petrolero, uno de los entrenadores que en diálogo con LOA se refirió al tema.

Hace una semana, un jugador de Atlético Moreno sufrió la fractura de cráneo en el temporal derecho causada por el golpe que se dio contra el paredón lindante de cemento en la cancha Enrique Pino. Javier Robledo sólo estaba jugando, como lo hacen cientos de riogalleguenses cada semana en el marco de la competencia que organiza la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB).

Hasta el fin de semana pasado, cuando algunos partidos se suspendieron por el viento, no existían novedades respecto a una propuesta concreta para colocar las protecciones necesarias en las canchas.

La Opinión Austral recorrió los campos de juego y habló con los entrenadores para saber qué consciencia tienen respecto al riesgo latente que implican los paredones lindantes sin protección para los jugadores.

Cristian Servin, entrenador del equipo Senior de Gas Aike, apuntó que “tienen que tener por lo menos protecciones, esto no es seguro, uno sin querer lo empuja al otro, cuando estás jugando es difícil. Todo tiene que tener seguridad”.

Añadió que “no hablamos con nadie de eso. La liga lo tiene que decidir, se habla en las reuniones, escuché que se habló en las reuniones de estos temas, pero no sé en qué quedó”.

Alejandro Velásquez, a cargo del plantel Senior de Deportivo Petrolero, comentó que “dentro de todo nosotros tratamos de ser cuidadosos, creo que todos los jugadores están con su ART asegurados, creo que en ese tema no habría inconvenientes. Sí sabemos que estamos expuestos si los paredones están muy cerca de la línea de los laterales: con el mismo impulso el jugador no mide y se puede golpear, se sabe, pero creo que negligencia en ese sentido no hay en la liga”.

Por su parte, Paulo Cecuk, quien dirige a San Benito Abad, expresó que “gracias a Dios no hemos sufrido ningún tipo de accidente, hemos sabido de cosas que han pasado. Algunas son desgracias, obviamente que si hay algo que mejorar en las canchas, se tiene que trabajar para que tengan todas las medidas de seguridad para resguardar la salud de todos los jugadores”.

¿Y los federados?

En mayo de 2015, tras la muerte del jugador Emanuel Ortega, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que, por iniciativa del Comité Ejecutivo, todos los estadios tendrían protección en los paredones lindantes con el campo de juego. En este contexto, cabe recordar que la AIFB es una liga no federada, por lo que no está bajo la órbita de la AFA. De este modo, la seguridad de las canchas de instituciones no federadas queda sujeta a las decisiones internas.

Actualmente, la cancha de Boca Río Gallegos y Defensores del Carmen, instituciones federadas, están siendo utilizadas para el juego barrial.

Entre las federadas está la cancha Emilio “Pichón” Guatti, escenario del debut de Boxing, donde el jugador de AATEDYC Lucas Ceballos se golpeó la base de la columna con el cemento, sin que esto pasara a mayores.

“Es una cosa del fútbol nacional”, recordó Cecuk, “en 1ra división de AFA por ahí no se le ha puesto mucha atención, ha habido resultados negativos, jugadores que han tenido lesiones gravísimas”.

“Me toca estar en la parte técnica, no es lo que me que tocaría a mí, pero creo que debe ser algo que están por trabajar, se está implementando en todo el fútbol. Eso demanda una erogación que para la Liga de Barrios o Sur de Río Gallegos es un gasto importantísimo, no sé de qué lado se podría canalizar, deberían buscar la manera de que pueda ser más seguro”.