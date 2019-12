Qué dijeron dirigentes y funcionarios sobre el gobierno de los Fernández

“Mensaje claro al radicalismo”

“Me pareció muy oportuno y justo que mencionara a Alfonsín, especialmente de la manera que terminó su mensaje en el Congreso, es a mi parecer un mensaje claro al radicalismo alfonsinista que esa senda de principios éticos se va a retomar. Es una reivindicación fuerte de un hombre que la democracia extraña. Vuelve a ser prioridad resolver los problemas de los que menos tienen y eso genera en los que seguimos los ejemplos de Alfonsín una gran esperanza”.

Alfredo «Freddy» Martínez, ex senador.

“Trasmitió paz, seguridad y firmeza”

«Estamos todos contentos, se termina un gobierno que nos ha hecho mucho daño. Creo que realmente empieza una nueva etapa política en la Argentina y eso lo deja más que claro en su primer discurso como presidente de los argentinos, en el que Fernández trasmitió paz, seguridad y firmeza. Te invita a ser parte de la transformación del país, dejó claro que la prioridad política es terminar con el hambre, que va a apuntar primariamente a los 3 sectores más vulnerables, que son los niños, jubilados y mujeres. La emergencia sanitaria como una medida concreta para resolver el problema de las enfermedades que volvieron con la pobreza. Otro dato interesante es que va a convocar a los sectores sindicales a ser parte de las propuestas y solución de las distintas áreas. A mi criterio, lo vi convencido de que necesitamos un Estado presente y con políticas públicas a favor del pueblo. Puso blanco sobre negro con el tema de la Justicia y la prensa, ese fue un mensaje claro y contundente. En definitiva, fue un discurso que dijo que la prioridad es la Argentina y no la grieta”.

Alejandro Garzón, ATE Nacional.

“Una realidad muy dura”

Para Sergio Abrahmenco, APEL, “Alberto expuso una realidad actual muy dura para algunos sectores y desesperante para otros, marcó una serie de prioridades para poder darles soluciones urgentes. Habló de dar créditos no bancarios para que los ciudadanos puedan salir de las deudas contraídas en estos últimos años. Es importantísimo poder activar la economía y es un desafío hacerlo lo más rápido posible. Otra política muy importante es incentivar la producción y bajar la especulación, fortalecer las economías regionales acompañándolas continuamente para que tengan un crecimiento constante. Algo que resaltó es que vamos a volver a ser federales. Otra política muy importante es que se comprometió a reactivar la obra pública en todas las provincias y creo que va a ser beneficioso para nuestra querida Santa Cruz; a eso hay que agregarle que promoverá la transparencia de las empresas, sus costos y tiempos de construcción para que cualquier ciudadano argentino pueda acceder. Estamos muy esperanzados en esta nueva etapa que hoy comienza”.

Claudio Silva: “Un discurso esperanzador”

“Para nosotros ha sido un discurso esperanzador, en los sindicatos generó una gran expectativa, es una oportunidad para poner de pie a la Argentina, será una tarea para llevar adelante entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno Nacional. Tenemos que apuntar a cuidar al empleo, al sistema de salud solidario, a la industria nacional y apuntar a la capacitación permanente ante el avance de lo tecnológico en lo laboral”.

“Se volvió a recuperar la esperanza”

“La impresión que me deja el discurso es que hoy es un día democrático y de festejo popular, porque se volvió a recuperar la esperanza y la dignidad, que fueron unas de las tantas cosas que nos arrebató el gobierno anterior, a los más desprotegidos, a los postergados de la sociedad, a los trabajadores y a quienes creemos en un país soberano, con empleo y desarrollo, sin hambre y sin excluidos, a los que creemos que un país es con todos y para todos. Esperanza de un país donde la salud, la educación, el trabajo y la igualdad, entre otros pilares fundamentales para el fortalecimiento de nuestra nación, se puedan concretar. También se refirió al acuerdo social y político para que juntos saquemos el país adelante, priorizando a nuestros jubilados, a los humildes y desposeídos, sólo espero que ese acuerdo no conlleve aspectos negativos que impacten en los trabajadores, pero fundamentalmente lo que deja el mensaje es volver a confiar en la política como herramienta de transformación, de desarrollo y futuro, que busca unir y fortalecer un país devastado por un sistema perverso”.

Miguel Páez, YCRT.

“Una profunda autocrítica del Poder Judicial”

“Comparto plenamente los conceptos vertidos por el presidente. Creo que es necesaria, primero, una profunda autocrítica del Poder Judicial y la función que cumplió estos últimos cuatro años, donde fue utilizado como ariete para castigar y acorralar a opositores y a todo aquel que pensara distinto. Es muy necesario después repensar un nuevo Poder Judicial, alejado de los elementos que lo contaminan, como así también aggiornar y transparentar su actuación. Debe volver a ser la garantía para los ciudadanos y no a quien miramos con absoluta desconfianza. Y, por supuesto, dejar de jugar a la política favoreciendo a amigos y gobiernos de turno, y dedicarse al rol que la Constitución le asigna. Deben pensar seriamente, por la gravedad que implica, en la pésima imagen que tiene entre los ciudadanos, y la única forma de mejorarla es trabajando y haciendo cumplir la ley”.

Fernando Tanarro, fiscal de Estado.

“Una de sus virtudes es el diálogo”

Para Pablo González, diputado nacional; “Alberto dio un discurso conciliador, de esperanza, por ahí fue intensa la parte donde se refirió a la Justicia, cuando anunció una serie de medidas que todavía no conocemos y que va a tomar de inmediato. Con mucha prudencia, pero con seriedad, trazó un panorama de la situación política, económica y social que está atravesando la Argentina, sin sobreactuar, señalando los números fríos como son. Fue un discurso que tuvo emoción e información, tuvo también una toma de posición política muy fuerte y al final, la parte donde recordó a Néstor y agradeció a Cristina y a su familia fue muy emocionante. Creo que el gobierno nacional que se fue profundizó la grieta, que es la división que existe entre los argentinos y que de a poco hay que ir cerrándola. Creo que fue un discurso netamente conciliador, en ningún momento estuvo agresivo, ni se refirió con palabras descalificantes a quienes se han ido, es un hombre de la política y una de sus virtudes es el diálogo. La idea es hacer un acuerdo social y trasladar eso a la vida diaria de la gente, que se refleje, ese es el trabajo que hay que hacer, la situación del país es muy delicada, todos la conocen”.

Gomez Bull: “Néstor marcó un camino”

“Me siento esperanzado en poder compartir desde la responsabilidad institucional este proceso que buscará una vez más, igualar en oportunidades a todos los argentinos. Néstor marco un camino, Cristina lo fortaleció y hoy Alberto lo transita con toda nuestra esperanza depositada en él”.

“Increíble de principio a fin”

“El discurso de Alberto me pareció increíble de principio a fin, la verdad que todos los puntos son dignos de analizar, pero hay cuestiones que para mí fueron muy relevantes, en principio lo que propone de empezar a trabajar por los derechos de las mujeres, con políticas hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, entendiendo esta lucha como una tarea de la sociedad en conjunto, pero sobre todo también entender el rol fundamental que debe cumplir el Estado con sus tres poderes abocados a esta situación. También me pareció muy importante lo que dijo respecto a los jóvenes, porque como bien mencionó, en su mayoría hoy no estudian ni trabajan, nosotros lo vemos día a día, durante estos cuatros años la juventud ha sido uno de los sectores más postergados, a mi entender por una serie de políticas que han sido totalmente saqueadas o eliminadas y eso repercute a la hora de poder insertarnos laboralmente o de decidir alguna carrera a nivel superior. Me parece muy importante que haya puesto el acento en este sentido, pero por sobre todo el pensar en políticas públicas que ayuden a salvar esta situación”.

Antonella Borquez, coordinadora de centros de estudiantes.

Martín Chávez: “Trabajar en consensos”

“Un momento de esperanza para todo el pueblo argentino, una enorme responsabilidad para el Frente de Todos y de Todas. Es tiempo de trabajar los consensos necesarios para poder sacar a la Argentina del estado crítico en el que se encuentra. Les deseo el mayor de los éxitos a Alberto y a Cristina, y como militante me pongo a disposición para que la provincia termine de explotar su perfil productivo y empecemos a ser cadenas de valor con nuestros recursos naturales”.

“Recuperamos nuestra patria”

“Un día emotivo e histórico, de reivindicación del peronismo, porque nos unimos y logramos el objetivo, que era poder volver a gobernar este país que tanto nos necesita. Realmente hoy fue una jornada de mucha sensibilidad, estoy muy contenta porque recuperamos nuestra patria para darle de nuevo libertad y la posibilidad a todos argentinos de vivir un poco mejor. Así que, como dice Alberto, esperando y esperanzada porque se ponga esta Argentina de pie, estoy segura de que así va a ser”.