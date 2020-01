Se puso en escena ayer cuando el cantante canadiense Justin Bieber revelara a través de su cuenta de Instagram que ha estado luchando contra serios problemas de salud.

También la tienen la cantante Avril Lavigne; la cantante; el actor Richard Gere y el actor Alec Baldwin, revelaron haberla padecido, así como la actriz Jamie Lynn Singler y Crystal Hefner, la última esposa del fundador de Playboy, Hugh Hefner.

La cantante y actriz mexicana Thalía mostró su solidaridad con Justin Bieber,puesto que desde hace ya más de una década, Thalía también fue diagnosticada con ese mal, que es transmitido por una garrapata y puede causar problemas neurológicos, dolor de articulaciones y otros síntomas.

Pero, ¿qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme, también conocida como borreliosis de Lyme, es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que se transmiten a los seres humanos a través de las picaduras de garrapatas.

Los síntomas asociados a la enfermedad incluyen fiebre, dolores de cabeza, fatiga y erupción cutánea.

En algunos casos más graves se ven afectados los tejidos de las articulaciones, el corazón, el sistema nervioso y los ojos.

La enfermedad de Lyme puede provocar la muerte o la discapacidad en el caso de que la persona contagiada no se someta a un tratamiento adecuado y a tiempo.

«Decían que usaba metanfetamina»

«Mientras muchas personas decían que Justin Bieber se veía mal, que usaba metanfetamina, etc., no se dieron cuenta de que recientemente me han diagnosticado la enfermedad de Lyme. No solo eso, sino que he tenido un caso grave de mononucleosis crónica que me afectó a la piel, al cerebro, a la energía y a la salud en general», se sinceró el astro del pop.

Bieber agregó que los detalles acerca de su condición «se explicarán más adelante en una serie documental» que publicará en YouTube. Según el cantante, en estos vídeos las personas podrán ver que ha estado «luchando y venciendo».

«Han sido un par de años difíciles, pero he recibido el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que hasta el momento es incurable. Volveré y estaré mejor que nunca», concluyó Bieber.