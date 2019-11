Que nadie se quede sin jugar

En 2015 salieron a la cancha con el objetivo de crecer. Luego de años jugando torneos relámpago, se anotaron en la Liga Municipal y lograron clasificar a la final de la Copa al Mérito. El fútbol se disfruta con las compañeras y en familia, la solidaridad es lo que las mantiene unidas, ellas son Deportivo Unión Femenino.

Por Belén Manquepi Gómez

Isabel comenzó a jugar al fútbol hace ocho años, hace cinco que se quedó sin equipo y el 8 de marzo de 2015 optó por crear uno nuevo: Deportivo Unión Femenino.

“En vez de jugar turnos mixtos, empezamos a entrenar, seguimos en el Ladvocat y ahí empezamos a entrar en competencias. Había una liga femenina que era como la municipal, hace como cuatro años, donde llegamos a las finales”, recuerda Isabel, “Cuky” como le dicen a la delegada y jugadora.

“Mantenemos un grupo, hay chicas que todavía siguen, hay chicas que no”, comenta. La formación del equipo también se va dando a través de los lazos familiares y entre las integrantes está Maia, quien comenzó a jugar cuando tenía 11, fue aprendiendo y un tiempo más tarde se sumó al equipo de su madrina Isabel.

Evelyn comenzó a jugar hacer tres años y a mediados de 2019 se sumó a Unión.

“Venía de otro equipo y se bajaron de la Liga Municipal, entonces quedé libre. Necesitaban una arquera, les dije que sí, veía cómo era como equipo, el respeto que había, así que me quedé con ellas”, cuenta.

En la liga

Luego de varios años jugando torneos relámpago, en el segundo semestre de 2019 se sumaron a la Liga Municipal, sobre la que la delegada evalúa “es muy buena, porque dieron la oportunidad a quienes no tenemos para solventar los gastos y pagar una inscripción tan cara; Superliga es muy caro y hoy en día no hay recursos, nadie te ayuda, cuesta muchísimo”.

Actualmente, en el Clausura están esperando la fecha para jugar la final de la Copa al Mérito. “El Apertura no se nos dio porque no completábamos. Como ahora hay un grupo que pelea hasta el final, ahora sí nuestro objetivo era la clasificación, pero por los trabajos hubo uno o dos partidos que perdimos que eran importantes, ahora clasificamos a la final de la Copa al Mérito”, señala.

Lo deseaban y con esfuerzo, se dio: hoy Unión Femenino espera la fecha para jugar la final por la Copa al Mérito. Foto: (Mirta Velazquez).

El plantel a cargo de Gustavo y Marcelo actualmente está integrado por 10 jugadoras, que van de los 15 a los 52 años. La diferencia de edad no se siente en la cancha, cuentan las jugadoras, lo que sí se nota es la solidaridad que existe entre todas. Para entrenar, alquilan espacios y para pagarlos, cada una realiza su aporte, pero si alguna no pudiese, lo resuelven entre todas. “La idea es que nadie quede sin jugar por no tener plata”, apunta “Cuky”. Es así que existe un fondo común y cuando alguna jugadora no puede hacer su aporte para el objetivo común, acuden al fondo común o inclusive “Cuky” y Gustavo sacan de sus bolsillos.

El amplio rango de edad implica diferentes compromisos: los estudios, la familia, el trabajo, que en muchas ocasiones dificultan para coincidir en los horarios o asistir a los partidos. “Dentro de todo, con las chicas que venimos re bien, porque están todas al pie del cañón, aunque seamos poquitas, pero siempre están ahí, nos acomodamos”, señala Evelyn.

Las puertas no están cerradas en Unión Femenino. “Ahora se van a sumar dos o tres más, tratamos de mantener el grupo porque si somos muchas a la hora de jugar, cuesta. Entran cinco en cancha y por ahí hay partidos complicados en los que no podés hacer cambios; más allá de que uno va a sumar experiencia, quiere ganar”, explica la delegada.

+ Fútbol

Pensando en cómo ha sido el desarrollo del fútbol femenino en los últimos años, “Cuky” destaca “veo que creció, ahora se abren más puertas para las mujeres, hay más oportunidades que antes no había” y agrega que “esta Liga Municipal es un espacio que ayuda a fomentar el fútbol femenino”.

El fútbol se disfruta con las compañeras y en familia. “Llegan los fines de semana y esperás el partido porque sabés que vas con la familia, en mi caso me acompañan mis hijas con mi marido, las chicas van con sus nenes, nos juntamos. Es algo más familiar, eso es lo bueno del equipo”, expresa Evelyn.

Unión Femenino se prepara para la fina. Foto: (Mirta Velazquez).

¿El objetivo de Unión? “Crecer, más allá de los resultados, no esperábamos llegar adonde llegamos, pero se dio, con esfuerzo se dio”, marca “Cuky”.

A la espera de la fecha para jugar la final por la Copa al Mérito, desde Unión ya proyectan el año 2019. El objetivo es puntual: “seguir en la Liga Municipal y entrar a la Superliga”. Las ganas están, tal vez los costos compliquen las cosas, pero entre todas se ocuparán de que nadie se quede sin jugar.