El jefe del Departamento de Bromatología confirmó a La Opinión Austral que llevan nueve locales clausurados y 2 mil kilogramos de mercadería decomisada. ¿Cómo viven los comerciantes riogalleguenses estos intensos controles? ¿Los visitaron los inspectores?

Controlaron vencimientos, elaboración y envasados. FOTOS: JOSÉ SILVA

Después de los nueve comercios clausurados, las setenta y seis actas de infracción y los cerca de los 2 mil kilogramos de mercadería decomisada, a raíz de los controles que llevan adelante desde el Departamento de Bromatología dependiente de la Dirección de Salud Pública del Municipio, La Opinión Austral recorrió algunos locales para hablar con los vecinos y saber qué opinan al respecto.

Panaderías, sandwicherías, carnicerías y verdulerías fueron los principales rubros cerrados, y en general fue positiva la respuesta a las exhaustivas inspecciones que se vienen realizando, en este primer mes y medio de trabajo con Mario Fernández a la cabeza de la Cartera.

No recibieron inspecciones hasta el momento. FOTOS: JOSÉ SILVA

A continuación, un resumen de algunos de los locales consultados sobre la visita de los inspectores y el control que están realizando en la ciudad:

– El primer comercio que visitamos fue la panadería Universal, una de las primeras clausuras de esta gestión. Hace pocos días reabrió sus puertas al público nuevamente.

La idea era que tuvieran la posibilidad de dar su versión, explicar cuáles habían sido los motivos del cierre, pero prefirieron no dar declaraciones.

– Luego pasamos por la sandwichería Zapiola, allí nos contaron que les realizaron el control la semana pasada, y los inspectores encontraron todo en orden, “principalmente miraron los vencimientos, cómo están envasados los paquetes y cómo se elaboran los productos”, detallaron.

Además, se manifestaron a favor de las inspecciones “para que la gente se quede tranquila y sepa lo que come”.

– También charlamos con la encargada de Pizzería Express, ella nos contó que aún no pasó Bromatología por allí, y que “el último control fue hace dos años, en el 2018”.

Si bien afirmaron estar de acuerdo con las inspecciones, “es muy intenso el control que están haciendo, muy de golpe, teniendo en cuenta como está el trabajo y la crisis que hay, complica un montón no sólo a los dueños, también a nosotros, los empleados” aseguró.

Los inspectores los felicitaron por la higiene del local. FOTOS: JOSÉ SILVA

– Como no podía ser de otra manera, y teniendo en cuenta que al menos dos carnicerías fueron clausuradas, consultamos en Don Martín, allí tuvimos la suerte de encontrar al dueño, quien aseguró que por ahí aún no aparecieron los inspectores de Bromatología.

Y sobre los controles dijo: “Me parece bárbaro, hace rato que no pasan, años sin un control estricto como ahora, me parece bien que nos cuiden, sólo que traten de que no se les vaya la mano, pero mientras vean que se respeten las normas y todo esté en buenas condiciones está muy bien, porque hay que tener en cuenta que vendemos comida”.

– Como en la primera panadería prefirieron abstenerse de dar comentarios, y este fue uno de los rubros que tuvo más puertas cerradas, nos acercamos a Centauro. Esta es una cadena, con tres comercios en total, y sólo realizaron, hasta el momento, control en uno de ellos y encontraron todo en orden: “Una libreta de las empleadas vencida, nada más”.

Con respecto a las clausuras y los controles de Bromatología, la empleada prefirió no dar declaraciones.

– Por último, fue el turno de Tía María, un mini mercado que tiene verdulería, entre otros. Ahí nos confirmaron que recibieron la visita de los inspectores dos semanas atrás, y que todos los años, al menos una vez, fueron controlados por la Cartera sin inconvenientes.

“Gracias a Dios encontraron todo bien, incluso me felicitaron por la limpieza que tenía”, contó con orgullo la encargada del local, “me parece bien que controlen, está perfecto, siempre y cuando sea general para todos, si es así está muy bien” afirmó a LOA.