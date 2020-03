Se trata de Arispe Eduardo Sánchez. La Justicia lo dejó libre y la víctima está aterrada. Hay una restricción de acercamiento, pero la incumpliría. “Todas las noches pasa por su casa”, denunció la familia. El hombre había sido procesado con prisión preventiva en noviembre del año pasado.

El hombre que a fines de octubre del año pasado fue detenido y posteriormente procesado con prisión preventiva por violar a una mujer quedó en libertad, en Puerto Deseado.

Se trata de Arispe Eduardo Sánchez, de 49 años oriundo de Bolivia, más conocido en la localidad portuaria como “Machuca”. Tras la denuncia y las pericias realizadas en su momento, el juez Oldemar Villa lo procesó por abuso sexual con acceso carnal en detrimento de una mujer de unos 57 años, que lo había contactado para que arreglara su lavarropas.

El hecho sucedió el lunes 21 de octubre, cuando alrededor de las 18:30 Sánchez se presentó en la vivienda y abusó sexualmente de la dueña de casa al percatarse que estaba sola en la vivienda.

La familia de la mujer está indignada y pide a las autoridades judiciales recapacitar sobre esta determinación. Según pudo conocerse, la única respuesta que les dieron desde el Juzgado fue que las pruebas no fueron suficientes.

Asimismo, según manifestaron a La Opinión Austral familiares de la víctima, la semana pasada la mujer debió realizar una exposición en la Comisaría de Puerto Deseado, dado que el hombre posee una restricción de acercamiento y no puede estar a menos de 100 metros de ella, “pero él todas las noches pasa cuatro o cinco veces por su casa. Sabemos que es él por la patente (del auto)”.

El relato de la víctima

En su momento la víctima habló sobre el hecho. “Fue algo inesperado, horrible -rompe en llanto y continúa-, mirá, es algo que uno puede imaginarse cómo es, pero que no llega a comprender el dolor y lo sucia que te sentís hasta que te pasa”.

“Yo confié por muchos motivos, es una persona que tenía su nombre, en el sentido de que se dedicaba a las reparaciones y además me lo recomendó una compañera de trabajo. No se me cruzó por la cabeza en ningún momento que una cosa así pudiera pasarme, y me pasó”, comentó, se detuvo por unos pocos segundos y continuó: “Te voy a decir algo, pensé en quitarme la vida. Fue ese día que tuve un sentimiento de angustia muy profundo, fueron momentos de soledad, de impotencia, de vergüenza y tantas cosas. Hoy, por mis hijos, mi familia y mis afectos elegí continuar y que la Justicia se ocupe de este degenerado”, aseguró.

La mujer relató que una vez dentro de la casa y en la cocina, ‘A.’ le dijo que llamara a su marido para que le ayudara a mover el lavarropas, a lo que ella respondió -no tengo marido, vivo sola-. “Ahí empezó todo, pero fue muy rápido, muy decidido. A los minutos me dijo qué raro, una mujer tan linda que no tenga marido”.

Luego, relató: “Se me acercó y me quiso besar. Yo atiné a correr la cara y comencé a insultarlo, pero fue en vano, en un segundo me agarró como una bolsa de papas y me llevó a una habitación, me sacó la ropa y me abusó”.

“Intenté resistirme, pero no pude hacer nada. Es un hombre robusto, quedé paralizada, gritaba, lloraba y él me tapaba la boca. Pensé que podía matarme, así que sólo me quedé quieta. Sólo quería que se vaya, sólo quería llorar”, sentenció la víctima.