“Queremos celebrar y festejar Navidad”: Obispos patagónicos llaman a la paz para estas fiestas

Los obispos de la región Patagonia-Comahue, entre ellos Jorge García Cuerva, enviaron un mensaje de Navidad a los fieles, titulado “Queremos celebrar y festejar Navidad”. En sus palabras, llaman a la solidaridad, a la capacidad de escuchar, a erradicar de la sociedad la violencia y la agresión que “destruyen nuestras familias”, a aprender a vivir “aborreciendo el odio y construyendo la paz”, a “ser profetas de esperanza y cuidadores de nuestra tierra”.

“Todavía no somos capaces de escucharnos y de hablarnos sincera y cordialmente. No tenemos la voluntad ni la grandeza de buscar la verdad, de no lastimarnos ni herirnos con palabras o frases que nos dividen y distancian. Hay muchos gritos que no son escuchados. Hay muchas miserias que no somos capaces de ver”, advierten y aconsejan: “Vernos. Escucharnos. Perdonarnos” para estas fiestas de fin de año.

“Se nos hace imposible erradicar tanta violencia y tantas agresiones. La intolerancia y la impaciencia nos manejan el corazón. Los femicidios, el aborto, la trata de personas, la drogadicción, los robos, destruyen nuestras familias”, lamentan los obispos y apuntan a recibir “la vida como viene”.

“El sistema social y económico es injusto en su raíz”, recuerdan, citando al papa Francisco, “y los conflictos políticos y sociales se dilatan por meses, sin respuestas dignas, justas y duraderas”. “Cuántas veces vivimos engañados ‘como si no supiéramos que las armas y la represión violenta más que aportar soluciones crean nuevos y peores conflictos’”, plantean. Ante esto, llaman a aborrecer el odio y construir la paz, asumiendo que “la paz social no es nunca algo adquirido de una vez para siempre, sino que es preciso irla construyendo y edificando cada día”.

Finalmente, los obispos del sur invitan a los fieles a ser “custodios de la madre tierra”, la cual indican que está devastada y destruida “por proyectos que benefician a unos pocos”, con ausencia de controles que provocan abusos irresponsables con daños irreversibles.

“Queremos celebrar y festejar Navidad mirando la vida con los ojos del recién nacido. Necesitamos dejarnos invadir por la frescura de la presencia siempre nueva del ‘Dios que nace de lo alto’, por el Dios ‘que se hizo carne y habitó entre nosotros’”, concluyen.

En la carta está presente la firma de del monseñor Jorge García Cuerva, obispo de la Diócesis de Río Gallegos, y al mismo tiempo lleva los nombres de todos los prelados de la Patagonia.

500 años de la primera misa

Por otra parte, informaron que ya está disponible la página oficial con todos los preparativos para los 500 años de la celebración de la primera misa en territorio argentino, a celebrarse el 1° de abril de 2020.

De igual forma, invitan a quienes quieran incorporarse en la organización del gran hito a conmemorarse en Puerto San Julián, «y hacer de este evento una mesa grande, donde compartiremos como hermanos la experiencia de una iglesia abierta, ‘hospital de campaña’, como lo señala el Papa Francisco», señalan.