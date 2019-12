¿Quién es Fabián Banchero, uno de los presentadores de la fiesta de Río Gallegos?

El locutor y periodista Fabián Banchero se encuentra en la ciudad para acompañar y conducir los festejos por el 134 Aniversario de Rio Gallegos.

Anoche estuvo en el programa de Marcelo Tinelli y hoy ay está en la capital de Santa Cruz preparada para ser la voz que anime de la fiesta de Río Gallegos en sus 134 años.

El periodista e influencer de radio y televisión nacional, Fabián Banchero, fue invitado por el Intendente Pablo Grasso para participar de esta fiesta de la ciudad, y en la oportunidad manifestó “estar entusiasmado y emocionado con la invitación, compartiendo el espacio del hombre (refiriéndose al ex Presidente Néstor Kirchner) que trasformó la Argentina, desde Santa Cruz. Esta visita me encuentra acompañando al nuevo Intendente, Pablo Grasso, quien me invitó a participar de este cumpleaños”.

Banchero trabajó en Crónica TV hasta hace unos años y colaboró con Chiche Gelblung en 2017 y lo sigue acompañando en Radio Rivadavia.