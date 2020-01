Las barandas que rodean la costanera están en pésimas condiciones y el fuerte viento reinante en la ciudad puede llegar a derribarlas. Algunos de los postes, en tanto, se encuentran oxidados y con cables a la vista. El “combo” peligroso recuerda al caso de Agustina, la niña a la que le cayó un poste años atrás.

La luminaria tiene las cajas sin las tapas correspondientes. FOTO: JOSÉ SILVA

La costanera de nuestra ciudad luce barandas en malas condiciones; están oxidadas, rotas y, algunas de ellas, parecieran a punto de caer. En los últimos días Río Gallegos registró fuertes vientos que complican aún más el panorama.

Por otra parte, los postes de luz también presentan una situación similar. Algunos de ellos están visiblemente afectados, corroídos por el óxido y con las cajas sin tapas, abiertas de par en par, y con los correspondientes cables a la intemperie.

El caso de Agustina llevó al procesamiento del ex secretario Campagnucci.

Todo ello hace un “combo” bastante peligroso para los transeúntes, pese a que el clima no sea el mejor y, por ende, la costanera no esté tan poblada de vecinos como en otras oportunidades. Tiempo atrás, una vecina de nuestra ciudad publicó un video en su Facebook que demostraba cómo impactaba el viento en dichas barandas que no dejaban de moverse.

El hecho recuerda al caso de la niña a la cual le cayó un poste mientras paseaba con su familia. Agustina, oriunda de nuestra ciudad, tenía 8 años en el 2016 cuando la luminaria impactó en su cabeza. Pudo salvar su vida, pero desde aquel hecho debe realizarse controles médicos de forma periódica.

Por esa situación, en noviembre del año pasado, la Justicia ordenó el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, Rubén Campagnucci, quien se desempeñaba como funcionario del ex intendente Roberto Giubetich.

El caso aún está en “stand by”, luego de que el ex secretario apelara, y a la espera de que finalice la feria judicial.