«Quiero viajar al exterior con mi hija y mi ex pareja no me deja»

Afuera del Hospital Regional de Río Gallegos esta tarde se vivió una particular escena: una mujer, con megáfono en mano, realizaba un reclamo público hacia un médico del establecimiento.

Se trata de Rómina Pérez Acuña, oriunda de Buenos Aires, quien está «rastreando» a su ex pareja, padre de su hija mayor de 15 años, que trabaja en el área de Terapia Intensiva del nosocomio. Hace 12 años están separados, y reclama que su «ex» se niega a firmarle el permiso para poder viajar al exterior con su hija.

Romina se comunicó con La Opinión Austral, y el móvil de Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 se hizo presente en el lugar para conocer más sobre su historia. La mujer es psicóloga social y además escritora. En sus libros, ha plasmado la temática de violencia hacia las mujeres y niños, ejes que también han formado parte de su vida.

FOTO: JOSÉ SILVA

Sobre su situación, señaló que se trata de «violencia extrema», y acusa que el personal del Hospital es cómplice del médico. «Mañana voy a venir y me voy a encadenar«, amenazó, pero aclaró a su vez que está «tratando de dialogar con él», o con alguna autoridad «que sea responsable y me diga dónde vive».

«Tuve que suspender mis actividades, mi trabajo, para mudarme acá por tiempo indeterminado, hasta que ‘el tipo’ se digne a firmármelo (al permiso)», siguió contando. Además, indicó que hace 12 años que no le firma, desde que se separaron. Su hija tenía 3 años en ese entonces, y según Romina, desde ese entonces «la abandonó».

«Por Juzgado no lo podemos hacer, porque lo notifican (al doctor) y el se esconde, cambia de domicilio«, apuntó. Asimismo, cuando se presenta en el Hospital, asegura que la «tienen fichada», y que les «cierran la puerta en la cara».

Por otra parte, sospecha que el hermetismo en el nosocomio es porque «está casado con una enfermera». Su última pareja, también trabajadora, la estaba ayudando para localizarlo, según comentó al móvil.

El reclamo constante de Romina no ha sido menor: habló hasta con la ex ministra de Salud, Rocío García, a través de Facebook y WhatsApp, declaró. En los próximos días, se sabrá cómo sigue el reclamo de la mujer, y si finalmente logrará que su ex pareja acceda a firmar el documento.