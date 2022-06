Alertan sobre la presencia de un acosador en la escuela del barrio San Benito de Río Gallegos

"Hoy en la escuela 91 del barrio San Benito tuvimos otra vez una situación pero esta vez con una nena chiquita de 7mo pleno medio día", inicia el mensaje de una vecina de Río Gallegos sobre la presencia de un acosador.

"No voy a dar nombre, no me corresponde a mí pero la situación se repite: un VIEJO BABOSO estuvo acosando a una nena de 12 años a la salida de la escuela en el camino de la escuela y el Bicentenario".

No es la primera vez que notan este tipo de situaciones, de hecho lo han denunciado con anterioridad: "Nos hemos cansado de pedir por el transporte desde el 2018 el mismo reclamo de año tras año".

Para llegar a la conclusión: "¿Que ca*** están esperando q le pase algo a un niño a una niña en el día a la noche cuando cae el sol a alguna piba o pibe?".

La solicitud

En forma inmediata, justificó la solicitud de acciones que permitan que los estudiantes puedan asistir a clases sin correr este tipo de riesgo: "Necesitamos por q no es un capricho es una necesidad. Que TRANSPORTE tenga un ida y vuelta por la misma calles. Que sus unidades se crucen. Que conecten nuestros barrios de ida y de vuelta".

Comentó que "se hiso llegar una nota con firma de usuarios , papas y mamás preocupados y nada y nada y nada. ¿Hasta cuando?. Y ni hablar de infimidad de notas presentadas a lo largo de los años incluso un recurso de amparo".

"Pedidos de distintos sectores distintos referentes, distintas juntas hasta está última nota que solo es de usuarios. Es verdad que se han cambiado farolas y que se está trabajando en la calle la idea es materializar un corredor seguro, pero cuando el policía no ve, porque esta con otra cosa".

Dijo que ese sector aún no tiene luces y considera que "El transporte es un medio más seguro para que los chicos vuelvan a casa y, nadie lo entiende al parecer".

En uno de los comentarios, una vecina escribió: "La verdad un desastre hoy le tocó a mi hija mañana a quien nadie hace nada y el susto que se llevan los niños nadie se los saca ahora con que confianza manda uno a sus hijos a la escuela"