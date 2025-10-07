Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El abogado Gregorio Dalbon, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció penalmente por abuso de autoridad contra el Presidente de la Nación, Javier Milei, tras las declaraciones públicas del mandatario reconociendo haber “metido presa a la expresidenta“.

En una entrevista con LU12 AM 680 que en la República Argentina “el presidente no mete presos“, sino que “lo hacen los jueces“. Por lo tanto, si un presidente dice públicamente que metió presa a una expresidenta, “está confesando una interferencia judicial y eso en Derecho, se llama violación a la división de poderes y eso en el Derecho Penal es un abuso de autoridad”, razón por la cual se concretó la denuncia.

El letrado detalló que el abuso de autoridad se configura en virtud del artículo 248 del Código Penal y que el presidente violó el artículo 809 de la Constitución, que prohíbe al Presidente de la Nación ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes.

Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner.

“Y no lo dice un abogado, lo dice nuestra ley suprema, es decir, estamos hablando de situaciones que están confesas por el presidente”, sentenció Dalbon, asegurando que el mandatario “se pasó de la raya de lo que es, digamos, una República”.

Aseguró que los dichos de Milei en la entrevista del domingo por la noche “suenan más a una confesión“. Aseguró que el delito “no tiene retorno” por “más ayuda que intentó hacer Luis Majul (periodista que entrevistó a Milei) en vivo”, y que el hecho penal es típico, antijurídico y culpable: “¿Es típico? Sí, porque está prohibido que un presidente meta preso a gente, no solo a Cristina. ¿Es antijurídico? Sí, porque obviamente atenta contra la Constitución Nacional. ¿Hay un culpable? Sí, el presidente de la nación lo dijo. ¿Y esto, está probado? Sí, está filmado”.

Así, el letrado afirmó que el delito “está constituido” con la teoría del delito no solo de Zaffaroni, sino de Solero, Bacigalupo o autores alemanes como Roxane, siendo la teoría “perfecta en lo que hizo Milei”.

Estrategia legal

Además de la acción penal, el abogado de la expresidenta señaló que la confesión de Milei tiene un impacto directo en la estrategia legal internacional, dejando “pavimentada la posibilidad de anulación de sentencia mediante un recurso de revisión“.

Confirmó que utilizarán el video completo, incluyendo la aclaración de Milei que está “bastante también elocuente”, como una “ayuda enorme” para el trabajo que se está haciendo internacionalmente con “Cristina Libre” y ante organismos de derechos humanos en el extranjero.

El material será llevado a Madrid, donde tendrán un encuentro con el Parlamento Europeo para que se evidencie que existe un “presidente latinoamericano de derecha extrema que reconoce que existe el lawfare en América“. Esta confesión es “una situación mucho más beneficiosa y contundente para poder anular la sentencia de Cristina, porque obviamente hay un reconocimiento de que fue un acto político y no un acto jurídico”.

Dalbón confía en que esto va a terminar con la anulación de la sentencia “más temprano que tarde”, ya que la sugerencia de un organismo internacional es vinculante a partir del Código Procesal Federal que tomó vigencia en el 2020, y “si nosotros exponemos el recurso de revisión con la recomendación de la anulación, se anula la sentencia de Cristina”.

No obstante, lamentó que “cada día que pasa es un día que Cristina inocente está presa, eso es lo que realmente más impotencia nos da”. Respecto a la justicia argentina, opinó que los jueces a veces esperan las elecciones para actuar, por lo que no se van a apurar.

El caso Espert

Finalmente, el abogado refutó las acusaciones de “operaciones kirchneristas” por parte de los libertarios, resumiendo en tres hechos concretos que los escándalos se los “pegan ellos en los pies”: el tema Libra/Criptoestafa lo inició el propio Presidente en un tweet (“Milei no es kirchnerista”); el caso Spagnolo era director de Landis (“no era kirchnerista”); y en el tema narcotráfico, “Fred” Machado le puso $200.000 en la cuenta a José Luis Espert (“Ni Fred Machado ni Expert son kirchneristas”).

Aseguró que “no hay ninguna operación kirchnerista” y que en realidad “están destruyendo el país” y que se están ante un gobierno “posiblemente financiado por narcotraficantes“, afirmando que financiaron la campaña de Javier Milei “con plata del narcotráfico con dinero sucio, lleno de sangre”.

El abogado sostuvo que la reunión con Mauricio Macri fue “para la impunidad y el blindaje por el narcotráfico“, anticipando que luego del 27 de octubre se verá a cambio de qué, pronosticando que Macri tendrá el “absoluto absoluto manejo del gobierno” y solo los dos cargos del Presidente y su hermana serán intocables. Concluyó criticando el show del Presidente donde cantó Havah Nagila durante el “genocidio en Palestina”, lo que implica “burlarse, prácticamente, de lo que está pasando” y “un tema de derechos humanos directamente”.