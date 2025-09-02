Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hasta este viernes 5 de septiembre permanecerán abiertas las inscripciones para participar del tradicional Desfile de la Primavera, uno de los eventos más esperados que anualmente reúne a instituciones, escuelas, agrupaciones y vecinos y que se realizará el sábado 20 de septiembre.

Al respecto, Gabriel Pérez, director de la Casa de la Juventud, manifestó en Radio LU12 AM680: “Venimos excelente, tenemos cerca de 30 inscriptos en diferentes categorías. En carrozas hay ocho, es un buen número en comparación al año pasado”.

“Quienes tenemos un poquitito más de edad, tenemos esa añoranza de cuando habían 30 carrozas desfilando, pero eran otras épocas y otras posibilidades, los comercios aportaban y donaban. Hoy la situación del país tampoco amerita de que los comerciantes puedan hacer muchas colaboraciones, así que nosotros desde la Casa de la Juventud tratamos de apoyarlos lo que más podemos, brindándole no solamente espacios físicos para que puedan desarrollarlas, sino también kit de herramientas o materiales para que puedan construir”, explicó.

“Hay buenas ideas, hay lindas cosas, va a ser un evento muy lindo”. GABRIEL PÉREZ, DIRECTOR DE LA CASA DE LA JUVENTUD

“En el fondo de la casa de la juventud tenemos trabajando una carroza que ya está super avanzada y es de grandes de grandes proporciones”, mencionó.

En general, Pérez valoró que “hay buenas ideas, hay lindas cosas, va a ser un evento muy lindo. También tenemos siete carros alegóricos, las murgas y las comparsas que siempre suman un montón, se han sumado diferentes colectividades que mostrarán sus bailes tradicionales“.

Además, recordó que en esta edición el desfile se realizará el 20 de septiembre, de 21:00 a 01:00, por avenida Kirchner y el palco central se ubicará en la intersección con avenida San Martín. “Previendo de que puede llegar a haber viento y sabiendo que a esta hora merma un poco y también para que luzcan un poco más las carrozas y los carros alegóricos porque el año pasado tuvieron muchas luces y lamentablemente con la luz del día no se pudieron mostrar de la manera que se tenían que mostrar”, explicó sobre el horario elegido.

Los premios para primer y segundo lugar para categoría carrozas será de 4 y 3 millones, respectivamente.

La inscripción para el desfile se realiza de manera presencial en la Casa de la Juventud, sita en Almirante Brown y Elcano, en el horario de 10:00 a 17:00.

Cabe recordar que en esta edición se entregarán premios que buscan reconocer el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los participantes. Los premios para primer y segundo lugar para categoría carrozas será de 4 millones y 3 millones, para carros alegóricos y mini carrozas, de 3 millones y un millón y medio, y para coreografía de baile, murgas y comparsa de 2 millones y 1 millón.