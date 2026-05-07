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En las instalaciones del Concejo Deliberante de Río Gallegos, este sábado tendrá lugar un conversatorio sobre Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), a cargo del abogado Alejandro Monzón.

La actividad está destinada exclusivamente a madres, padres y adultos responsables, con el objetivo de brindar información y herramientas para prevenir, detectar y actuar frente a los riesgos que niñas, niños y adolescentes enfrentan en entornos digitales y redes sociales. No se permitirá el ingreso de niños, niñas ni jóvenes.

Al respecto, en comunicación con Radio LU12 AM680, el abogado Alejandro Monzón manifestó que el conversatorio se centrará en “la prevención, cómo iniciar las primeras actuaciones y el impacto que va a tener el nuevo régimen penal juvenil”.

Recordó que “va a entrar en vigencia el 10 de septiembre. Lo importante en el rol de los padres es tomar conciencia de que a partir de los 14 años cualquier cosa que consideren chiste o algún tipo de hostigamiento que hoy no tiene consecuencias legales, las va a tener“.

En este tema en particular, observó que “se aplicará autonomía provincial en cuanto al juzgamiento y van a aplicar esa ley, pero no todas tienen infraestructura suficiente para contener a los menores y ahí, van a romper el principio de igualdad. Tenemos mucho por discutir”.

Violencia en redes

Consultado sobre que situaciones propician la conflictividad juvenil. “Entiendo que la principal fuente de influencia es la adicción a los dispositivos tecnológicos. En niños, niñas, adolescentes y mujeres, el principal campo de agresión son las redes”, puntualizó.

Recordó además el fallo del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón que condenó a 20 años de prisión a un hombre que captó a una menor de edad a través de redes sociales y la extorsionó con imágenes íntimas para forzar la producción de contenido sexual.

“La legislación está cambiando vertiginosamente”. ALEJANDRO MONZÓN, ABOGADO

Fue considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual infantil con acceso carnal perpetrado mediante violencia digital.

“Hoy por hoy cuando van a analizar el abuso sexual simple, mínimamente para que haya abuso sexual simple tiene que haber un mínimo tocamiento con la connotación sexual. Y en el fallo de Morón, sin haber tocamiento, se consideró que había abuso sexual. La legislación está cambiando vertiginosamente y hay cambios, sobre todo, con el impacto tecnológico”, expuso.

Por último, concluyó: “Si querés construir una sociedad mejor tenés que confrontar ideas, la mejor manera de ayudar a construir un mundo mejor y una sociedad más saludable es intercambiando ideas en espacios públicos y de forma horizontal”.

El conversatorio tendrá lugar este sábado a partir de las 15:00 en el Concejo Deliberante, ubicado en avenida Lisandro de la Torre 556.