Solidaridad en medio del incendio: "Un vecino se quemó los pies por subirse al techo y tratar de apagar el fuego"

Una familia riogalleguense está logrando recomponerse de a poco luego del voraz incendio que consumió su vivienda en el barrio Madres a la Lucha, en la noche del viernes pasado. Las pérdidas fueron totales, y ahora están volviendo a empezar desde cero gracias a la solidaridad de la comunidad.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

"Fue lo peor que me pudo pasar", relató esta tarde Sandra Guerra, una de las damnificadas, en diálogo con LU12 AM680. Ella compartía la vivienda junto a su mamá Aurora, su padrastro, sus dos pequeñas hijas -de 1 y 4 años- y su hermano de 21 años, quien estaba durmiendo al momento de que comenzara el fuego.

"Vivíamos todos juntos ahí porque mi mamá empezó a armar su casa de material a cuatro casas de la mía. Ella se trasladó acá para hacer bien su casa de material y se llevó todo, y ahora perdió todo", lamentó Sandra.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Respecto a la salud de su hermano, quien sufrió quemaduras en la cara, la cabeza y las manos durante el incendio, detalló: "Ya le dieron de alta y está tomando pastillas. Está con curaciones, pero me tiene mal cómo está él, porque está muy encerrado y no quiere estar con nadie. Se encerró sólo, y eso me tiene mal", relató la vecina.

Además, contó que justo en ese momento no había nadie más en el inmueble. "Si no fuera por dos vecinos que entraron a mi casa, no se que sería de mi hermano, si no fuera por ellos mi hermano no estaría", dijo. Ahora, la familia está durmiendo en la casa de un vecino, que les pidió que cuiden a su perro, indicó Sandra.

Los vecinos lindantes a la casa incendiada "sufrieron pequeñas quemaduras, que serían de las chapas, pero no se les quemó toda la casa. Ellos igual estaban mal, una nena de ahí se descompuso", añadió la mujer. Además, "muchos vecinos tuvieron quemaduras y estuvieron en el hospital porque no podían respirar de todo el humo que habían inhalado", siguió contando.

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Incluso, "un vecino se quemó los pies por subirse al techo y tratar de apagar el fuego. Trataron de ayudar en lo que podían pero era imposible ya", señaló.

La familia de Sandra sigue solicitando ayuda y donaciones. En este momento necesitan materiales para empezar a tener un techo donde estar, "porque acá no sé hasta cuando me quedo, porque el vecino puede volver en cualquier momento y yo me voy a tener que ir porque esta es su casa", dijo. Asimismo, remarcó que su mamá Aurora, quien trabaja en el área de Neo en el Hospital Regional, sufre de la presión.

Ante cualquier colaboración, quedan a disposición los número de Sandra (2966-415676) y el de Aurora (2966-539354).