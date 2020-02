El martes, 6 imputados en la causa del ARA San Juan fueron procesados por la Justicia Federal, y uno sobreseído. Una querellante había solicitado que se indague al ex presidente Macri, por presunto “homicidio con dolo eventual”. Fue desestimado. La Opinión Zona Norte conoció las razones jurídicas en cada caso.

El auto de procesamiento de 6 jefes militares fue firmado por la jueza federal Marta Yáñez, el pasado 31 de enero. Sin embargo, circunstancias técnicas imposibilitaron que todos los imputados fueran notificados hasta pasado el mediodía del martes. El fallo consta de 613 fojas, y su redacción demandó más de un mes.

El hundimiento del ARA San Juan ya tiene responsables “prima facie”, porque, para la magistrada, está suficientemente probado el grado de responsabilidad de cada uno.

Ordenó el procesamiento, sin prisión preventiva, de Luis Enrique López Mazzeo, Eduardo Luis Malchiodi, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso, Hugo Miguel Correa, Jorge Andrés Sulia; en el marco del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal”.

A todos ellos les trabó embargos que van desde los 2 a los 3,5 millones de pesos. Más allá de los delitos negligentes que les achaca, no encontró que estuviera probado que alguno de ellos haya actuado con dolo o dolo eventual. Éste último, se configuraría en caso de haber mandado al submarino a cumplir con su última misión, a sabiendas que sus tripulantes podían morir en el intento. Por otra parte, dispuso el sobreseimiento de José Alberto Martí Garro.

Según comprobó la Justicia, el submarino no cumplía con los planes de mantenimiento programados y tenía pendientes pruebas de suma importancia que comprometían “seriamente la seguridad”.

6 sí y 1 no

Fuentes calificadas relataron, a La Opinión Zona Norte, los principales fundamentos de la decisión adoptada por la jueza caletense, en relación al procesamiento de 6 marinos y el sobreseimiento de uno de los imputados.

El contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo, era jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada. Su misión, según el reglamento orgánico, era “alistar, adiestrar y sostener” los medios del poder naval, entre los que se encuentran los submarinos. Yáñez consideró que, como máxima autoridad, omitió garantizar el cumplimiento de las normas de alistamiento, ordenó las misiones a la vez que no se ocupó del adecuado mantenimiento.

Según la Justicia, está demostrado que estaba en “cabal conocimiento” del estado en que se encontraba la unidad. Vale decir que, desde la intervención de “medio vida” que se desarrolló desde 2004 a 2014 en adelante, incluso por recomendación del fabricante, la nave acusó más de 30 alertas, muchas de las cuales tenía que ver directamente con la seguridad en la navegación.

En el caso del capitán de Navío Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, según la jueza quedó “ampliamente probado” que faltó a su deber como titular del Comando y como “unidad de control operativo” de los submarinos de la Armada. Para la Justicia, omitió las diligencias necesarias y propias de su cargo, principalmente porque era quien debía realizar las inspecciones de seguridad que fueron obviadas.

El contralmirante retirado Eduardo Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada (JEMA) debía ocuparse directamente y con “responsabilidad primaria”, de la programación, conducción y control de los planes de mantenimiento, evaluar sus resultados, actualización y perfeccionamiento. Según el fallo, no realizó o desempeñó negligentemente su función.

El capitán de Navío Héctor Alonso, jefe del Estado Mayor del COFS, era el oficial evaluador del alistamiento. Cumplía funciones de segundo comandante y era el “relevo natural” de Villamide. La Justicia le atribuye similar responsabilidad que a éste último, porque también estaba al tanto del estado de la nave y de los problemas que acarreaba desde hacía años.

El capitán de Navío Hugo Correa, jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, es un caso especial. En 2017, ejercía 15 cargos totalmente relacionados a la seguridad del submarino siniestrado: jefe de Departamento de Operaciones, de División de Operaciones de Guerra Electrónica, de Comunicaciones, de Guerra Acústica, entre otros. Para Yáñez, con su “accionar omisivo”, incumplió funciones como la de garantizar las comunicaciones entre el submarino y el Comando.

El capitán de Corbeta Jorge Sulia, jefe de Departamento de Logística y de la Sección Mantenimiento del Comando de Submarinos, fue procesado porque debía ocuparse directamente del mantenimiento “del nivel de alistamiento de las unidades”, entre ellas, el San Juan.

Sobreseído

Para la jueza Yáñez, el capitán de navío José Martí Garro, jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y de acuerdo al reglamento orgánico, no tenía injerencia en la planificación de las operaciones que ordenaba el Comando de Submarinos. Se limitaba a asesorar al comandante, en temas específicos de las mismas.

En cuanto al alistamiento de la unidad, para la Justicia está demostrado que no realizó conductas por acción u omisión.

Macri, Aguad y Srur

Uno de los puntos que generó mayor controversia, tras conocerse la parte dispositiva del fallo federal, es la decisión de no indagar en carácter de imputado al ex presidente Mauricio Macri, a su ministro de Defensa Oscar Aguad, y al jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur.

La magistrada analizó el pedido efectuado en su momento por una de las abogadas querellantes, la doctora Valeria Carreras. La pretensión era responsabilizar al poder político del delito de “homicidio con dolo eventual”.

La jueza consideró que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente de la Nación, no ejerce una función técnico-militar, porque eso es delegado en un grupo de profesionales idóneos y capacitados en las artes de la defensa nacional.

La comandancia militar no significa, según el fallo, que exista en cabeza del mandatario la obligación de ejercer funciones operativas. Lo mismo entendió en relación al ex ministro Aguad, quien debía saber sobre los planes de mantenimiento, pero, por el “principio de confianza”, no estaría necesariamente al tanto del incumplimiento de la función delegada en personal especializado.

En relación a Srur, es similar el análisis, dado que los imputados dependían orgánicamente de su jefatura, pero ejercían tareas y funciones asignadas reglamentariamente. Para la jueza, culpar al jefe de Estado Mayor por las omisiones de sus subordinados, atentaría en contra del principio jurídico de la culpabilidad.

Esto generó el rechazo de algunos querellantes, como el Dr. Luis Tagliapietra, cuyos representados repudiaron que a los 6 oficiales de la Armada se les imputara “el insólito delito de estrago culposo” y que no fuera imputado el ex presidente Macri.