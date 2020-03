El próximo domingo a partir de las 14:30 horas se disputará la primera fecha del Campeonato Apertura para Armas de Aire 2020, auspiciado por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC).

La competencia se desarrollará en el polígono de Armas Neumáticas “Alberto Heredia” del Tiro Federal Patria y puede participar cualquier aficionado/a en las categorías habituales.

Se competirá en la disciplina de Carabina Neumática “de quebrar” 4,5 mm, miras abiertas, en las categorías: Varones Avanzados, Varones Inicial, Mujeres, Cadetes Mayores (Sub 18), Cadetes Menores (Sub 16), Juniors (Sub 14), Minis (Sub 12) y Minis con mira telescópica. Los Minis podrán tirar con apoyo.

También se disputará en Carabina Olímpica 4,5 mm y Pistola Neumática 4,5mm en categorías únicas (no se admiten pistolas bb.)

El club facilitará carabinas “de quebrar” para participar sin cargo, en tanto, que los balines para competir están incluidos en el costo de la inscripción.

Los miembros de la FRSC (alumnos, docentes, egresados y no docentes de la UTN) tendrán un descuento de un 25% en el costo de la inscripción siempre que se acrediten previamente en la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la facultad.

Se premiará al primero, segundo y tercer puesto en cada categoría. Los miembros de la comunidad de la UTN – FRSC tendrán –además- otra premiación propia de la comunidad educativa.

Por más información, se podrán comunicar por correo electrónico a: [email protected] o al WhatsApp: 00549 2966 747688.