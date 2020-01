A través de una comunicación telefónica desde Ezeiza, el empresario Lázaro Báez cuestionó que la provincia “no estuvo a la altura” del embate macrista y que no generó inversiones privadas. También se quejó del ‘carancheo’ de sus equipos e inmuebles. “Mi amistad era con Néstor, no con Cristina”, le respondió a la vicepresidenta.

Lázaro Báez siente que le soltaron la mano. No lo dice a viva voz, pero lo expresa en cada una de sus opiniones sobre el poder kirchnerista post Néstor.

Ayer apareció por teléfono en el programa que conduce Jorge Milani, en radio Tiempo de Río Turbio, y en el marco de una entrevista que se les hacía a despedidos de YCRT, con un discurso de dirigente político en desacuerdo con la gestión provincial.

Luego de asegurar que personalmente se ocupó de pedir a legisladores nacionales y actores políticos de su espacio que intercedieran ante Mauricio Macri por la situación de YCRT, Báez dijo estar disconforme con el desempeño del gobierno santacruceño en la defensa de los intereses de la provincia durante los últimos cuatro años.

“No estuvieron a la altura de las circunstancias”, lanzó, marcando que “han estado muy ausentes, han dejado a los compañeros muy solos”.

Lázaro sostiene que sigue “atentamente” lo que sucede en Santa Cruz y especialmente en la Cuenca Carbonífera, donde Cambiemos “se ocupó de vaciar la empresa, acompañado de (Eduardo) Costa, (Omar) Zeidán”, quienes además “impulsaron una cantidad de denuncias en contra de anteriores autoridades que también desaparecieron”.

“Deberían preguntarles a los compañeros cómo se sienten. Hay abandono provincial…”, fustigó luego, aferrado siempre a la idea de que la provincia, a su vez, fue atacada por la gestión neoliberal “porque querían deteriorar la imagen de Néstor y del peronismo, pero la genere que estuvo conduciendo nuestra provincia no estuvo a la altura, estuvieron preocupados por sus sillones”, insistió, aunque sin mencionar a Alicia Kirchner.

Pero luego Báez tomó otro camino, el de la diatriba de dirigente político, señalando falencias del Gobierno Provincial, asegurando que no logró que hubiera “empresarios que invirtieran en Santa Cruz tratando de generar puestos de empleo y de ser solidarios”, y que no se cambió la matriz estatal por la industrial porque no se frenaron “los despidos en el petróleo ni en la pesca”.

“Si vos me decís que tenés un Gobierno Provincial que hoy está discutiendo con los empresarios la generación de empleo o la atenuación de la cuestión fiscal, facilitando las tareas de otorgarles zonas donde desarrollar sus industrias, su propio mercado, te diría que estaría de acuerdo, pero fijate la dinámica de los distintos gobiernos en Santa Cruz”, fustigó.

No sólo dijo eso, sino que sugirió que el Gobierno Provincial debería “sentarse con el compañero presidente y presentarle un plan de trabajo” porque “están bien las reuniones, pero hay que hacerlas acá, donde tenemos que encontrar la alternativa de respuesta a los problemas que tenemos”.

En la entrevista de ayer, el empresario detenido reiteró que está preso porque “amo a mi tierra, por eso pago el precio que pago, por ser amigo de Néstor, soy la imagen de la corrupción del gobierno K”.

Asimismo, acerca de la declaración que dio semanas atrás la vicepresidenta, Cristina Fernández, cuando en el juicio por la obra pública dijo que no era amiga suya, Báez respondió que “bueno, si ella siente que es así, será así. Yo reconozco que mi amistad era con Néstor, no con Cristina…”.

Finalmente, Lázaro Báez lamentó el despojo de todos sus bienes y de sus 3.000 empleados que quedaron en la calle, pero también que “permitieron el carancheo de mis empresas”, respecto a sus máquinas, flota de vehículos y propiedades. “La responsabilidad es de la Justicia, nunca se han encargado de cuidarlas”, reiterando que todo eso se hubiese recuperado si acaso “entregaba a Cristina” como le pedían.