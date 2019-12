Reconocido médico dará charla sobre el rol del Cannabis en la medicina moderna

El próximo viernes dará una conferencia el reconocido médico argentino Marcelo Morante, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, quien recorrió nuestro país, además de Chile, Perú, Uruguay, Colombia y Canadá, capacitando a profesionales de la salud en el uso terapéutico de la marihuana.

Organizada por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, la charla será en el auditorio de la UTN. La Opinión Austral habló con el Dr. Morante, quien también escribió el libro «El Dolor», para conocer más sobre su trabajo en educación médica y comunitaria como estrategia para recuperar el cannabis como una herramienta terapéutica.

El Dr. Marcelo Morante contó que este camino inició en el 2013, “en la Facultad de Medicina de La Plata comenzamos a desarrollar un laboratorio del dolor, para que la formación del médico joven tuviera más herramientas, y ahí apareció la posibilidad de desarrollar el aprendizaje en cannabis medicinal, para esto modificamos la currícula de la materia de farmacología básica”.

De esta manera, la Facultad de La Plata fue una de las primeras de los países de la región en tener esta temática desarrollada en un seminario, adonde además desarrolló una formación de posgrado.

En el año 2014 a este interés académico se agrega la enfermedad de su hermana, que comenzó con un neurolupus que le ocasionaba convulsiones refractarias, “eso aceleró mi necesidad de capacitarme más y viajé a Canadá a hacer mi formación al respecto. De allá traje al profesor que me capacitó, el Dr. Mark Ware, de la Universidad de MacGill”.

En su recorrido comprendió que “había que capacitar al médico joven, para que tuviera conceptos básicos de la botánica de la planta, su mecanismo de acción, la forma de entrega, las patologías adonde había más evidencias en su uso, lo que había que atender sobre el marco regulatorio, y eso fue un poco lo que hemos desarrollado durante todo este tiempo”.

Así lleva 6 años trabajando en la temática como un capacitador de la Facultad de Medicina y a través del Ministerio de Desarrollo y Salud de la Nación, formando a profesionales de la salud de distintas provincias, “básicamente me he dedicado todo este tiempo a desarrollar esta estrategia para que este debate sea más lógico y para que a cada paciente en particular le demos una respuesta respecto a un determinado síntoma”.

Con respecto a cómo fue la evolución de la posición que la comunidad médica tuvo sobre el uso medicinal de la marihuana, el Dr. Morante relató que inicialmente era mucho más difícil, “pero hoy es más sencillo llegar a colegios médicos, a hospitales, a congresos nacionales, porque hay otra apertura a partir de haberse generado la Ley en el 2017”.

Actualmente, la sociedad médica plantea una necesidad de capacitación, “pero cuando yo comencé esto en 2013 era muy estigmatizante mi situación, no me ganaba el respeto de la comunidad científica ni mucho menos. Pero creo que todo esto se modificó y agradezco haberme mantenido en el camino, basado básicamente en mis principios como educador”.

Con respecto a la charla que brindará en el Auditorio de la UTN, el viernes 6 de diciembre a las 14 horas, organizada por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz y destinada a profesionales de la salud y comunidad en general, el autor de «El Dolor» explicó que intentará incentivar a un debate social equilibrado, a visibilizar una problemática que tiene posturas antagónicas, y se abordará la necesidad de modificar los marcos regulatorios para favorecer el acceso a un producto seguro y de bajo costo en tiempo y forma.