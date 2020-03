Darío Coronda realizó una intervención artística en diferentes puntos de la capital provincial. Fue en el marco del Día Internacional de la Mujer y quienes pasaban por allí podían sumar su pincelada en la obra. En su primera visita a Río Gallegos, el artista aseguró que en cada mural deja el cuerpo y el corazón.

“Fue una acción en conjunto” describió a La Opinión Austral el artista Darío Coronda, conocido como “Kartu”, quien viajó especialmente desde Buenos Aires para desplegar su arte y homenajear a las mujeres riogalleguenses.

Darío tiene 43 años y desde hace doce “me metí en esta religión y dejé todo para dedicarme a hacer esto” comenzó relatando el muralista “antes siempre con trabajos convencionales, intenté ir a la universidad, hasta que me di cuenta que tenía que hacer lo que me gusta y de chico sé que esto”.

Pasó por Bellas Artes y ahí obtuvo técnica y experiencia, pero en el 2010 el arte callejero a gran escala comenzó a cautivarlo “entendí que cuando hacés las cosas con amor y porque te hace sentir bien está buenísimo, pero hay que recorrer muchos caminos para llegar a eso y los que me falta todavía transitar”.

Darío “Kartu” Coronda desplegó su arte en las calles de la capital provincial y homenajeó a las mujeres riogalleguenses en su día.

Nacido en Córdoba, comenzó a intervenir los espacios públicos recién en Buenos Aires, a donde vive hoy, “no me propuse ser muralista, creo que me fueron seduciendo y atrapando las grandes medidas, me gusta llevar el boceto como en una bitácora e imagino eso en gran escala, me parece atrapante”.

Desde que descubrió esta forma de expresión, Darío desarrolla su arte en las calles y despliega su obra sobre las paredes, se define como un apasionado por la inmensidad “para mi ser muralista es poner el corazón y el cuerpo, porque es un trabajo más físico y porque se entrega todo”.

En este sentido, explicó que en una obra convencional “vos estás encerrado en un espacio con vos mismo, mientras que con el mural estás pintando en la vía pública, entonces se siente la energía de la gente, también puede intervenir la cuestión climática, es incertidumbre pura”.

El concepto de su trabajo en Río Gallegos fue “la mujer, que es una obra de arte y cada pincelada hace a su vida”, por eso creó un mural colectivo en el que participó la gente que así lo deseaba sumando su color libremente “yo guie un poco, pero con la intervención todo se va desbordando, porque cada persona sumó, se generó una energía muy especial”.

El resultado de la intervención formará de ahora en más parte del patrimonio municipal, y quienes deseen disfrutarla pueden acercarse a la Sala Futura de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, ubicada en Paso de los Arrieros 2370.