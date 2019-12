Repercusiones del impuestazo municipal

La Opinión Austral preguntó a los vecinos de Río Gallegos qué opinan sobre los aumentos de la tarifaria municipal que busca implementar el intendente Pablo Grasso y cómo creen que el mismo afectará al bolsillo de los usuarios.

Araceli, 24 años:

“Nosotros que trabajamos en comercio en el centro estamos muy complicados con el estacionamiento medido, son muchas horas, yo dejo el auto todos los días a siete cuadras y camino ida y vuelta, no me queda otra, no puedo pagarlo. Y los otros aumentos también van a terminar recayendo en nosotros”.

Cecilia, 33 años:

“No estoy de acuerdo, el aumento del estacionamiento para la gente que trabaja es mucho, son entre 8 y 9 horas, por lo menos tendrían que pensar en un precio especial para los que trabajamos en el centro, yo tengo que dejar el auto re lejos y caminar todos los días. Aumenta todo menos los sueldos y así cada vez alcanza menos. La nafta es carísima y que digan que los van a absorber las estaciones de servicio es un engaño para la gente, lo vamos a terminar pagando nosotros”.

Alicia, 65 años:

“Yo no tengo vehículo, así que no tengo mucha idea sobre el estacionamiento medido, pero no se trata de lo que nos cobran, sino de que se vea reflejado en la ciudad el importe que vos recibiste. Con el estacionamiento medido a $ 40 y el 2% de los combustibles es una suma importante la que va a recibir el Municipio, más allá de que va a ser duro para el ciudadano, porque no ha habido aumentos salariales y la crisis nos afecta, pero aún así estoy de acuerdo en que se cobre lo que se deba cobrar, siempre y cuando después se vea reflejado en la ciudad, no te digo en tres meses, pero que en un par de años digan esto se recaudó en combustibles y con esto se hicieron tantas veredas o estos parques”.

Los vecinos se mostraron en contra de los nuevos impuestos.







Juan, 45 años:

“Después de cuatro años de aumentos, uno más, uno menos, no hace la diferencia. Ya me da lo mismo que aumente o no, igual lo tenemos que pagar nosotros, de una u otra manera, los laburantes, no los van a pagar las empresas, ni las grandes ni las chicas, lo pagamos nosotros”.

Ana, 27 años:

“No estoy de acuerdo, si bien no tengo auto, entiendo que la gente no puede pagarlo. En una familia la plata no alcanza para nada, subir es influenciar directamente en el bolsillo de las personas y eso está mal. Y aunque los aumentos no sean directamente para nosotros, las empresas van a subir los precios y nos va a costar todo el doble, así siempre somos nosotros los que salimos desfavorecidos”.

Miguel, 72 años:

“No estoy de acuerdo con el aumento del estacionamiento, porque los aumentos de los sueldos no corresponden a los precios que ponen ellos, no sé por qué tan alto el aumento. Y si los otros aumentos los tienen que absorber las grandes empresas, espero que haya un control después, para que las empresas no nos aumenten a nosotros. Si el aumento es para la estación de servicio, no tiene porque recaer en el vecino, pero si controlan y son los grandes contribuyentes los que pagan el aumento, me parece perfecto, porque es más ingreso para la Municipalidad y eso nos favorece a todos”.