Río Gallegos: Denunció que la golpeó la novia de su ex y ahora también la madre de la joven

Una joven denunció ayer, vía redes sociales y posteriormente en la comisaría, que fue golpeada por la madre de la pareja de su ex novio, con quien finalizó su relación hace aproximadamente ya dos años.

La agresión se registró en horas de la tarde, frente al lugar donde la mujer trabaja en una reconocida cervecería local, ubicada en calle Vélez Sarsfield y Zapiola de Río Gallegos.

Según el relato de la víctima, la madre de la otra joven (a quien no conoce, pero señaló que es una mujer de unos 50 años) la golpeó sin mediar palabra. “Por suerte, tengo todos los testigos y las cámaras del lugar para poder volver a hacer la denuncia correspondiente”, manifestó en una publicación en su perfil de Facebook.

Asimismo, vale mencionar que la joven ya había sido agredida con anterioridad por el hijo de esta mujer, en circunstancias en que ambos se encontraban en un local bailable de nuestra ciudad capital. En la oportunidad, dijo que tuvo un entredicho con la actual novia de su ex y que el hermano de esta “me pegó una piña”.

Posteriormente a este episodio, radicó la denuncia pertinente y requirió una perimetral para su ex, su novia actual y el hermano de esta, como medida cautelar.

A pesar de ello, señaló que en el mes de octubre volvió a toparse con la joven, quien la agredió nuevamente, volviendo a denunciar el hecho y a requerir otra perimetral.

“Me cansé de sentirme perseguida y amenazada por la familia de ella y él, claramente, por lo que se origina todo. Ojalá la Justicia actúe como debe hacerlo y me dé seguridad para no tener que vivir con miedo de esta gente, que está totalmente desbordada. Por lo tanto, acá dejo asentado que cualquier cosa que me pase los hago cargo a ellos”, finaliza el escrito de la víctima.