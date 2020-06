60 cadetes juraron fidelidad a la Bandera Nacional, algunos a través de ZOOM

Prestaron juramento 60 cadetes, de los cuales 17 lo hicieron mediante la plataforma virtual Zoom, ya que se tomaron todos los recaudos para respetar el distanciamiento social.

La jura tuvo lugar este mediodía, en la Plaza de Armas de la Institución y contó con la participación del ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre; el jefe de la Policía, Comisario (R) José Luis Cortés; el secretario de Estado de Seguridad, Gustavo González Díaz; el subsecretario de Formación, Capacitación y Análisis de la Información Criminal, Pablo Canobra; la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Karen Cader; la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Victoria Aguilar; y el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Además, participaron el subsecretario de Gestión Administrativa, Pablo Rodríguez; el subjefe de la Policía, Comisario General Juan Carlos Guanes; el jefe del departamento Escuela de Cadetes, Comisario Inspector Darío Mathias; cadetes, superintendentes y oficiales superiores de la Policía; y el diputado por el pueblo, Eloy Echazú, entre otros.

Luego de entonar las estrofas el himno argentino y finalizar con la jura de los cadetes, Lisandro De La Torre, indicó: “Fue un acto muy emocionante en el cual no solo se conmemoró los 200 años del fallecimiento del general Manuel Belgrano sino que también hicieron jura a la insignia patria, nuestra bandera”, siendo particular en esta ocasión ya que se llevó adelante con personal indispensable teniendo en cuenta que se debe respetar el distanciamiento social, motivo por el cual no pudieron estar las familias de cada uno de los cadetes.

En esta línea destacó que fueron 25 mujeres y 35 hombres los que juraron, quienes se encuentran en la Escuela donde no solo se les brinda la instrucción propiamente policial sino inclusive, como política pública, se brega por el aprendizaje y el apoyo de las garantías procesales focalizando también en la perspectiva de género y en los derechos humanos

Por su parte, el jefe de la Policía, José Luis Cortés, quien ha sido Director de la Escuela de Cadetes, manifestó que es uno de los actos más importantes después del 4 de junio –Aniversario de la institución- porque “trasciende lo que es el tema de estudio, están jurando no solo a la bandera de nuestra patria sino que también es un juramento de poder cuidar a todos nuestros ciudadanos”.