Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado 14 de octubre, Matilda, una gata doméstica de siete años, se fue de hogar en el Barrio Los Pioneros y durante 17 días mantuvo en vilo a toda la comunidad de Río Gallegos. Desde entonces, Carola y Rodrigo no abandonaron nunca la búsqueda, que fue seguida de cerca por La Opinión Austral a lo largo de estas dos semanas.

Junto con una intensa campaña en redes y el acompañamiento de los vecinos y amigos, la familia ofreció una recompensa en dinero suma 50 mil pesos para quienes puedan colaborar con la causa.

Finalmente, este martes 31 de octubre Matilda regresó a su casa y puso un final feliz a esta historia de perseverancia. Minutos después de reencontrarse con su amada mascota, Rodrigo dialogó con Radio LU12 AM680 y contó como vivió el emotivo momento.

“Nos llegó una llamada perdida, un teléfono que no teníamos agendado. Devolvemos el llamado, nos dice un hombre que había una gata que estaba dando vueltas en su casa hace varios días, que le estaba dando agua y comida. Como ya teníamos varias desilusiones encima, dijimos que lo íbamos a tomar con cautela. Pero ahora teníamos una corazonada“, indicó.

Y agregó: “Cuando corta el llamado me pidió que lo agende para enviarme fotos por WhatsApp. Ahí me recé un Padre Nuestro y un Ave María y dije: va a aparecer, tiene que ser ella“.

Finalmente, cuando comenzaron a llegar las primeras imágenes, Rodrigo y Carola confirmaron que se trataba de Matilda. “Nos abrazamos y teníamos la emoción a flor de piel. Hubo lágrimas y gritos, mucha emoción“.

La predicción de la vidente: “creer o reventar”

Tal como dio a conocer La Opinión Austral, la historia de Matilda tuvo un giro sorpresivo cuando una vidente se comunicó con la familia asegurando que la gata “estaba con una familia” muy cerca de su hogar.

“Estaba a seis cuadras de casa. Es creer o reventar, en la tapa de La Opinión Austral salió lo que decía la vidente. Hubo gente que se sumó a la causa, que estaba tan entusiasmada con la idea de que volviera que nos empezaron a escribir personas que nos decían que habían hablado con videntes. Tres videntes decían lo mismo: está a seis cuadras de la casa, con una familia, y está bien. Finalmente estaba a seis cuadras clavadas, es creer o reventar“, relató Rodrigo.

Recompensa y agradecimiento

En otro tramo de la entrevista, Rodrigo agradeció al hombre que encontró a Matilda y contó cómo será el pago de la recompensa.

“Le quiero agradecer a José, el hombre que la encontró. Le vamos a transferir la plata de la recompensa. Quiero agradecer el gesto y la sensibilidad para llamarnos y avisarnos esta noticia que a nosotros nos cambia la cara al año”, sostuvo.

Respecto a la salud de la gatita, Rodrigo indicó que Matilda no estuvo todo el tiempo en la casa de José, sino que estuvo dando vueltas por el barrio. “Está flaquita, débil e inclusive le cambió el pelaje”, detalló.

Sin embargo, no pudo contener la situación de alivio de que Matilda ya esté en su hogar. “Es un barrio con muchos perros sueltos. Otra cosa es que nos decían en octubre desaparecen los gatos. Imagínate que esos comentarios no nos desanimaron, siempre dijimos vamos para adelante, no bajamos los brazos“, aseguró.

Ahora Matilda se encuentra en su casa y, según Rodrigo, “todavía no para de maullar, da vuelta por la casa. Está maullando de la alegría”.

Leé más notas de La Opinión Austral