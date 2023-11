Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una comunidad de viajeros llegó a Río Gallegos para exhibir su arte en las calles y, de esa manera, recaudar el dinero para trasladarse a Ushuaia, Tierra del Fuego. Este destino no es fortuito, ya que será allí donde el próximo sábado 25 de noviembre “La Renga” brindará un espectáculo.

Justamente, estos artistas callejeros son acérrimos seguidores de la banda de Hard rock nacida en 1988 y forman parte de una grupo que -bautizado como “Los mismos de siempre”- la sigue por diferentes partes de la Argentina.

Si bien los jóvenes oriundos de la Provincia de Buenos Aires se trasladaron a la capital santacruceña con el fin de continuar con esa tradición y mostrar sus talentos en una nueva región, algo los tomó desprevenidos: el clima gélido. Es por ello que solicitaron la colaboración de los vecinos para recibir abrigos y resguardarse de las bajas temperaturas.

El trompetista Juan José García Lamothe. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En diálogo con un móvil de La Opinión Austral, Juan José García Lamothe, un integrante de dicho grupo y trompetista que esta tarde colmó de ritmo la intersección de la calle Zapiola y la avenida San Martín, explicó: “Cada uno tiene su oficio, pero ahora estamos viajando por una cuestión en particular. Somos gente humilde y hacemos lo que podemos en torno al contexto político y económico”.

Indicó que si bien “Los mismos de siempre” incluye a alrededor de 50 personas que se encuentran “en los mismos lugares”, a Río Gallegos llegaron 6 de ellos por el momento. “Yo y algunos llegamos ayer a la tarde y mis amigos vienen en la semana”, dijo Juan José.

“Somos una familia, seguimos a La Renga. Hacemos malabares, música, magia y tenemos a nuestros animales que saltan en aros. Todo lo que podemos, lo inventamos”, explicó acerca de los espectáculos que ofrecen cuando los semáforos permanecen en rojo.

Artistas callejeros piden abrigos para combatir el frío

Los jóvenes -que acostumbran a movilizarse por el país principalmente “a dedo”- pretenden quedarse hasta tres días más en la ciudad capital. “El recital es el fin de semana que viene y entendemos que este domingo es la votación y no va a haber nadie en la ruta”, comentó el trompetista.

En ese sentido, aprovechó el diálogo con LOA para solicitarle a la población abrigos para que tanto él como sus amigos puedan combatir el frío durante los días en los que permanecerán en Río Gallegos.

“Algo que me sorprendió de acá es que el día dura un montón, son las 9 de la noche y sigue siendo de día. Eso nos favorece porque hay malabares que de noche no se ven”, enfatizó. Sin embargo, lamentó que “muchos de nosotros no sabíamos lo que era el Sur y nos vinimos poco abrigados”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Vamos a ir a Ushuaia y vinimos como podíamos. Si nos quieren acercar cualquier tipo de ayuda, un abrigo, una calza o ropa térmica, nosotros la recibimos. Sin compromiso y sin están en mal estado no importa”, destacó.

Aquellos que quieran ayudar a los artistas y fanáticos de La Renga, podrán acercarse mañana al semáforo ubicado en la esquina de la calle Zapiola y San Martín, o contactarse al siguiente número de teléfono: 2364 53-1508.

“La gente de acá es muy solidaria. Las dos veces que nos acercamos al centro, nos trajeron personas en sus vehículos particulares. También nos llevaron comida, la verdad que se agradece una banda”, enfatizó Juan José.