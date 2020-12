Atropelló y mató un perro: no frenó y huyó del lugar

Un cobarde conductor atropelló y mató a un perrito para luego huir del lugar, sin frenar siquiera para mover el cuerpo sin vida.

Un vecino denunció lo ocurrido en la calle Luis gotti al 300, en esquina con López Encina. Según indicó a La Opinión Austral, cuando se despertó el pasado martes, advirtió al animal ensangrentado al costado de la calle y no alcanzó a ver el auto que le causó la muerte.

Además, señaló que al parecer el vehículo pasó por arriba de la cabeza del indefenso can. Sin embargo, no pudo hacer la denuncia, ya que no pudo dar con las características ni la patente del automóvil.

A través de un posteo en Facebook, el joven hizo un descargo tras la impotencia de presenciar esa escena. "Que impotencia saber el asco de ser humano que puede llegar a ser uno, por que sabiendo que lo chocaste y lo hiciste mier... no paras y te haces cargo", expresó. Decenas de comentarios se sumaron a la indignación.

Asimismo remarcó que no es la primera vez que sucede en la zona: "Ya dos situaciones iguales y más animales habrán pasado por lo mismo. Espero que todo lo que le hacen a estos pobres animales la vida se lo devuelva de la peor manera porque ellos también tienen vida, también sienten", remarcó el vecino