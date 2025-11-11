Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las reuniones de comisiones, los legisladores avanzaron con iniciativas vinculadas a la educación, el desarrollo social y el cuidado ambiental. En ese marco, se dio despacho favorable al proyecto de la diputada Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) para crear un programa de atención y promoción educativa de estudiantes con altas capacidades en el sistema educativo provincial.

Se trata del proyecto de Ley N°274/25 que pretende garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades a recibir una educación acorde a sus necesidades y potencialidades, mediante estrategias pedagógicas diferenciadas y planes educativos flexibles.

Es importante destacar que, según la iniciativa, se considerarán estudiantes con altas capacidades a aquellos que presentan un rendimiento excepcional en uno o varios dominios del conocimiento, creatividad, liderazgo, talento específico o desarrollo intelectual avanzado, requiriendo una respuesta educativa diferenciada para alcanzar máximo potencial.

Las y los estudiantes con altas capacidades suelen tener pocos estímulos en el sistema educativo.

“Las altas capacidades, pueden manifestarse por medio de logros concretos o potenciales que requieran ser estimulados adecuadamente”, por lo que “es necesario reconocer que identificar a estos estudiantes es relevante, dado que presentan necesidades educativas específicas y no convencionales, por medio de la implementación de adaptaciones curriculares y metodológicas que sean óptimos para el desarrollo integral y para el bienestar emocional”, indicó la autora del proyecto en su articulado.

Asimismo, se estableció que los y las docentes de los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo, tanto de gestión pública como privada, tendrán la obligación de informar a los representantes legales de los estudiantes cuando, en el desarrollo de sus funciones, detecten indicios o manifestaciones compatibles con altas capacidades intelectuales, talentos específicos o precocidad destacada.

En los fundamentos, la diputada Loreiro recordó que las estadísticas a nivel nacional, indican que un gran porcentaje de estudiantes con altas capacidades, no reciben la atención adecuada derivando en falta de motivación ante las propuestas académicas, el bajo rendimiento educativo y problemas emocionales ante la falta de comprensión del entorno ante sus necesidades educativas incompletas. Y subrayó que la falta de formación docente es un gran conflicto ante estas problemáticas.

“Es por ello que es una necesidad el establecer un marco legal a fin de promover la atención temprana a las altas capacidades implementando estrategias pedagógicas diferenciadas, por medio de planes educativos flexibles, contando además con docentes activos y con familias comprometidas con el proceso educativo”, afirmó.