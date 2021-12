Axel Vargas, el riogalleguense que cantó con Rodrigo Tapari y cumplió un gran sueño

Este jueves, un momento más que especial se vivió en el Festival del 136° Aniversario de Río Gallegos durante la presentación de Rodrigo Tapari ante más de 40 mil personas en el predio del Atlético Boxing Club. Allí, el reconocido artista tuvo una fluida interacción con el público local que disfrutaba cada momento del show.

Sin embargo, casi a la mitad del espectáculo, ocurrió un hecho inesperado que hizo explotar de alegría a los espectadores: Tapari invitó a cantar a Axel Vargas, uno de los vocalistas del grupo riogalleguense Banda Extrema.

Este viernes, Axel dialogó con LU12 AM680 y brindó detalles de ese hermoso momento que vivió sobre el escenario junto al ex Ráfaga.

"Nunca pensé que me iba a dar la oportunidad de estar ahí arriba del escenario con él. Todo fue gracias a mi familia que estaba enfrente. Ellos levantaron un cartelito que decía: 'Rodrigo Tapari cantá con Axel de Banda Extrema'. Yo estaba en el costado del escenario y cuando dijo mi nombre no me dio tiempo ni a emocionarme, estaba muy nervioso", aseguró el joven de solo 21 años.

Además, minutos más tarde también subió Agustín, también vocalista de Banda Extrema, a cantar junto a la Tapari Band en la noche más multitudinaria del Festival, al menos por el momento.

"Era una multitud de gente, no podía creer estar encima del escenario con tanta gente, nunca me lo imaginé", aseguró Axel.

Además, el joven que canta desde los 15 años, reveló que estos últimos días fueron más que especiales debido a que el miércoles nació su primer hijo. Lo que nunca pudo imaginar es que después de esa inmensa alegría, vendría otra como la que se dio en el escenario del 136° Aniversario de la capital santacruceña.

"Esto nos marcó. Las bandas locales damos lo mejor para la gente. Estamos en el fin del mundo y no se nos dan tantas oportunidades como en el norte donde se maneja toda la movida. Por lo menos podemos darle la alegría de la música a la gente que se encuentra en Río Gallegos", concluyó el joven.