Este 5 de noviembre, la familia de Brianna Matulich volvió a vivir un día cargado de emociones. La joven, que falleció de manera inesperada tras ser atropellada en diciembre de 2022, habría cumplido 19 años y, como cada año, sus seres queridos la recordaron con mensajes llenos de amor, nostalgia y recuerdos imborrables. En mayo de este año, la Cámara Oral de Río Gallegos sentenció al empleado bancario Esteban González por homicidio simple con dolo eventual, tras atropellar y matar a la adolescente. La condena también impuso una indemnización de 100 millones de pesos a la familia de la víctima.

Desde su perfil en Facebook, su hermana Dalma Janet expresó el dolor que persiste desde la partida de Brianna: “Hoy de nuevo un 5 de noviembre me vuelve a doler, hoy estarías cumpliendo tus anhelados 19 añitos, princesita. Hoy tendrías que estar viendo adónde salías o qué hacías por tu cumpleaños. Hoy vuelve a doler este 5 de noviembre y así van a doler los otros y los demás días del año.”

En un mensaje extenso, Dalma recordó cuánto extraña a su hermana y cómo su ausencia cambió la vida de toda la familia. “Tendrías que estar acá con nosotros, cuni. Te tendría que tener conmigo y no ir a verte al cementerio, o prenderte velas. Cuánta falta me hacés desde el día uno, mi vida se fue con la tuya, y te voy a necesitar toda mi vida. […] Espero que desde el cielo la rompas, perrita, y los cumplas muy feliz. Te amo y te voy a amar toda mi vida, princesita”, escribió.

Un mensaje desde “el cielo”

Por su parte, Jorge Matulich, el padre de Brianna, compartió en sus redes un mensaje escrito como si hablara la propia joven desde el cielo. El texto, profundamente emotivo, conmovió a quienes lo leyeron por su tono lleno de ternura y reflexión.

“Hoy les escribo desde la distancia, precisamente desde el cielo. El día que me fui los escuché llorar, a mi familia, a mis amigos y a personas que ni siquiera me conocían. Mi partida fue inesperada, yo no estaba enferma, yo quería seguir siendo feliz junto a las personas que me querían, pero lamentablemente el destino fatal se cruzó en mi camino.”

En ese mensaje simbólico, “Brianna” habla del dolor de ver sufrir a los suyos, de los momentos que se perdió y del amor que los sigue uniendo a pesar de la distancia.

“Fui feliz y quiero que hoy, en mi cumple 19, me recuerden con la alegría y felicidad con que yo vivía esta vida. […] Hace 19 años nacía esta loca linda, espero que me recuerden de esa manera y si quieren regalarme algo, me basta con que me recuerden o me traigan una flor amarilla.”

El recuerdo que sigue vivo

Cada publicación generó cientos de reacciones y comentarios de acompañamiento para la familia Matulich, que sigue manteniendo viva la memoria de Brianna a través de palabras, gestos y homenajes. En esta fecha, los recuerdos se entrelazan con el amor que permanece. “No muere quien se va, sino quien se olvida”, dice el texto que compartió su padre, una frase que resume el sentimiento que acompaña a todos los que conocieron a Brianna Matulich y que cada año la recuerdan con el mismo cariño.