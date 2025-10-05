Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Buen Día Vida ha programado una serie de actividades a lo largo del mes, buscando la participación de la comunidad y el apoyo institucional. El grupo fue invitado por la Unidad Bomberos del San Benito, donde participará junto al doctor Corigliano, y además, tendrá un stand en el CIC Belén. El mismo domingo, a las 18 horas, Elegance los invitó a una actividad en el Boxing Club, donde realizarán la entrega de “lazos de amor”. La campaña central es “Mechón de Amor“, enfocada en la donación de cabello, que se llevará a cabo el día 17 de octubre. Lozano instó a seguir las redes sociales para obtener los detalles de todas las actividades, y finalizó enfatizando la importancia del autocuidado: “que la comunidad se haga los controles y bueno, que nos cuidemos entre todos”.

Recursos y Servicios para el Paciente Oncológico

Lozano abordó la compleja realidad que enfrentan los pacientes oncológicos respecto al acceso a medicamentos y derivaciones, sin dejar de lado la realidad de que “la farmacia no tiene tal medicamento” o los desafíos con las obras sociales. La presidenta de Buen Día Vida recordó la existencia de un instrumento legal que ampara a los pacientes: la Ley 3501. Explicó que las derivaciones y el abordaje del tratamiento están sujetos a las distintas obras sociales de cada paciente, y que existen recursos legales que deben ser utilizados para acompañar el tratamiento oncológico.

Los ritmos fueron parte de la jornada organizada por Buen Día Vida. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Un Espacio de Acompañamiento y Terapia Abierto a la Comunidad

Buen Día Vida se mantiene con “puertas abiertas a la comunidad” y es un espacio activo en la vida de Río Gallegos. Los grupos de mutua ayuda se reúnen los miércoles de 14 a 16 horas específicamente para pacientes oncológicos. Adicionalmente, se ofrecen talleres terapéuticos como el de telar los martes de 15 a 17 horas, el cual está abierto a toda la comunidad para que sea un espacio inclusivo. También se brinda pilates terapéutico para los pacientes los lunes y viernes de 14 a 15 horas. En el área de apoyo estético, a través de la campaña “Mechón de Amor”, se confeccionan pelucas que se entregan de forma gratuita a pacientes de Río Gallegos y del interior de la provincia, y los sábados se dedican a la confección de gorritos y turbantes. Lozano subrayó la gran cantidad de actividades que realizan como una asociación sin fines de lucro y, por ello, reiteró la necesidad de que la comunidad siga acompañándolos y colaborando.

Foto: José Silva/La Opinión Austral