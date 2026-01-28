Buscan a Oriana, una adolescente de 15 años desaparecida desde anoche La última vez que dio señales de vida fue el lunes a la noche. La Policía de Santa Cruz activó el protocolo de búsqueda en Río Gallegos para dar con el paradero de Vera Oriana Belén, una adolescente de 15 años. El Ministerio de Desarrollo Social y las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad ante la falta de información sobre su ubicación.

La Policía de Santa Cruz intensificó la búsqueda de Oriana Belén Vera, una adolescente de 15 años que permanece desaparecida desde la tarde del martes 27 de enero en la ciudad de Río Gallegos. A más de un día de su ausencia, las autoridades provinciales activaron el protocolo correspondiente y pidieron la colaboración urgente de la comunidad para poder localizarla.

El caso generó preocupación, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración se sumó a la difusión oficial con el objetivo de ampliar el alcance del pedido y acelerar la obtención de datos que permitan dar con su paradero.

Cuándo y dónde fue vista por última vez

Según la información oficial, Oriana se retiró de su domicilio el martes 27 de enero alrededor de las 16:00 horas. La última comunicación registrada con la adolescente se produjo cerca de las 00:40 de la madrugada del miércoles, y desde entonces no se obtuvo información certera sobre su ubicación.

Ante esta situación, la Policía de Santa Cruz inició un operativo de búsqueda en Río Gallegos y zonas aledañas, mientras solicita a la población que aporte cualquier dato que resulte relevante para la investigación.

Descripción física y vestimenta

Las fuerzas de seguridad difundieron una descripción detallada para facilitar la identificación de la adolescente. Oriana Belén Vera es de contextura física robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,54 metros de estatura, tiene cabello corto hasta la altura de los hombros de color castaño y ojos marrones oscuros. Además, posee un aro en la nariz, un rasgo distintivo que puede resultar clave.

Al momento de ausentarse, vestía un jeans gris ancho, zapatillas negras marca Nike con detalles blancos, un body de color negro y una campera tipo puffer también negra.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde la Policía provincial y el Ministerio de Desarrollo Social remarcaron la importancia de la difusión responsable del caso para ampliar las posibilidades de encontrar a Oriana. Cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar determinante para avanzar en la búsqueda.

Las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato con la línea de emergencias 911 o concurrir a la comisaría más cercana ante cualquier dato que permita establecer su paradero. También se encuentra habilitado el Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX), donde se centraliza la información oficial vinculada a este tipo de casos.

Un operativo que sigue activo

Este miércoles 28 de enero, pasadas las 9 de la mañana, la búsqueda continuaba activa en Río Gallegos. Las fuerzas de seguridad mantienen el operativo y reiteraron el llamado a la comunidad para que colabore con información concreta y verificada.

La desaparición de una menor activa todos los mecanismos institucionales previstos y mantiene en alerta a las autoridades provinciales, que trabajan contrarreloj para dar con Oriana y esclarecer lo ocurrido.