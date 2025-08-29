Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz pidió la colaboración de la comunidad para encontrar a Franco Fabián Almeida, de 19 años, desaparecido en Río Gallegos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el joven mide aproximadamente 1,76 metros, es de contextura delgada, tez blanca, lleva barba estilo candado y cabello negro. Tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con el diseño de una cruz invertida y una mancha de nacimiento grande, de color marrón, en el brazo izquierdo.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo babucha negro, zapatillas deportivas negras, campera deportiva del mismo color y visera gris.

Cualquier dato que pueda aportar a su localización debe comunicarse de inmediato a la línea de emergencia 911 o a la comisaría más cercana. También se puede consultar el Sistema de Registro de Personas Extraviadas en el siguiente enlace: https://sirpex.santacruz.gob.ar/avisos/lista_avisos_publicos