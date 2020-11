Calle Diego Maradona en Río Gallegos: proponen cambiar el nombre de Rivadavia

Y la idea no iba a tardar en surgir en Río Gallegos. El pedido no salió de ningún club, ni de ninguna hinchada sino de un político que se ilusiona con una esquina donde confluya el nombre del ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, y el ídolo del fútbol mundial, peronista y popular, Diego Armando Maradona.

"EnRío Gallegosdeberían cambiar el nombre de la calle Rivadavia por el de Diego Maradona", propuso a través de su cuenta de Twitter, el diputado del Parlamento del Mercosur por la provincia de Santa Cruz, Mario Metaza.

'Rivadavia fue el primero que nos endeudó en el exterior', dijo Metaza. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En su post no aclaró si se refería a Bernardino Rivadavia o a Comodoro Rivadavia, donde se ubica la mítica esquina donde está el Hotel Santa Cruz y el café donde Néstor pasaba horas con sus amigos hablando de política y, por supuesto, de fútbol.

En #RioGallegos deberían cambiar el nombre de la calle Rivadavia por el de #DiegoMaradona . Sabés que lindo encontrarse con compañeros y compañeras en la esquina de #Kirchner y #Maradona ? Pónganse las pilas Concejales! — Mario Metaza (@metazamario) November 28, 2020

La idea original, según pudo saber La Opinión Austral, del propio Metaza es que se cambie por Bernardino Rivadavia. "Un cipayo según mi consideración. El primero que nos endeudó con un empréstito en el exterior", explicó las razones.

La otra opción en cambiar la calle Comodoro Rivadavia, donde se ubica el mítico café donde Néstor se reunía con sus amigos. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Metaza fue concejal en la capital de Santa Cruz durante dos períodos, entre 1995 y 2003, luego fue el titular de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, diputado nacional por la provincia y en 2015 salió elegido en elecciones como diputado del Parlasur.

"¿Sabés que lindo encontrarse con compañeros y compañeras en la esquina deKirchneryMaradona?", se imaginó con la militancia peronista. "¡Pónganse las pilas Concejales!", exclamó.

Excepciones

Para que Diego Armando Maradona tenga su propia calle antes del 25 de noviembre de 2022, los concejales deberán hacer la misma excepción que cuando nombraron a las calles Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.

Sucede que hay una ordenanza que establece que para hacerlo deben transcurrir dos años desde el fallecimiento de la persona homenajeada