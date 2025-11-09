Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con un clima ideal y un fuerte espíritu solidario, este domingo se realizó la tradicional carrera solidaria organizada por La Bancaria, que reunió a cientos de participantes con un mismo objetivo: juntar alimentos no perecederos para ayudar a las familias más necesitadas de la ciudad.

Bajo un sol radiante y una temperatura de 20°, la jornada comenzó a las 12:30 con la largada de la categoría Kids, donde los más pequeños recorrieron un kilómetro en un ambiente festivo y familiar. Luego, a partir de las 13:00, se desarrollaron las categorías principales de 5K y 10K, con más de 400 corredores adultos que se sumaron a la iniciativa.

Solidaridad en movimiento

Desde la organización destacaron que esta actividad se realiza hace más de ocho años con un claro objetivo solidario.

“No cobramos inscripción a los corredores. Solo pedimos dos alimentos no perecederos. Con lo recaudado armamos bolsones que entregamos a las familias de los sectores más vulnerables”, explicaron desde La Bancaria a La Opinión Austral.

En esta edición, los alimentos recolectados serán destinados al barrio San Benito y aledaños, especialmente a los sectores nuevos donde muchas familias atraviesan una situación difícil. “La idea es juntar la mayor cantidad de mercadería posible para armar más bolsones”, señalaron los organizadores.

Salud y concientización

Además del costado deportivo y solidario, la carrera contó con la presencia del equipo de Hemoterapia, que participó por cuarto año consecutivo con una campaña de concientización sobre la donación de sangre y médula ósea.

También estuvo presente el camioncito de Sanidad, ofreciendo controles gratuitos de glucemia y presión arterial a los asistentes.

“Es una jornada muy completa, donde además de correr y ayudar, se promueve la salud y la solidaridad. Esperamos que los vecinos se acerquen y disfruten de un día hermoso”, destacaron desde la organización.