En una entrevista con La Opinión Austral, Andrea Grosse, asesora de ventas de Chevrolet Veneto, detalló las promociones vigentes para quienes buscan adquirir un vehículo nuevo antes del cierre del año. Las propuestas incluyen planes bonificados, financiación de hasta el 100 por ciento y beneficios especiales para quienes se acerquen esta semana al punto de atención en Río Gallegos.

Promociones para el cierre del 2025

Grosse explicó que Chevrolet Veneto lanzó esta semana un paquete de beneficios para quienes busquen patentar su vehículo durante 2026. “Estamos con varias promociones, ya cerrando lo que sería el veinte veinticinco con los nuevos vehículos para patentarlos en el año 2026. Cuotas superbonificadas, ingresos bonificados también, descuentos en el valor total del vehículo y la posibilidad de adquirir cualquiera de nuestras unidades, ya sea con un usado o financiarlo en un cien por ciento”, sostuvo.

La asesora remarcó que los planes se adaptan a cada vecino, con alternativas que incluyen financiamiento del 60, 70, 80 y hasta 100 por ciento del valor total del 0 km.

Modelos Onyx, Tracker y Montana disponibles esta semana con promociones especiales y suscripción bonificada. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Modelos disponibles y opciones llave por llave

Los modelos incluidos en las promociones son Onyx, Tracker, Spin, S10 y Montana. Cada uno cuenta con diferentes alternativas de financiación y promociones especiales.

“Quien tenga un usado va a tener la posibilidad de un llave por llave y poder adquirir cualquiera de nuestras unidades solamente con el DNI”, precisó Grosse. Esto permite que el comprador entregue su vehículo actual y acceda a un 0 km sin mayores requisitos.

Atención toda la semana y consultas a distancia

El equipo de Chevrolet Veneto atenderá en San Martín y Provincias Unidas durante toda la semana, de 9 a 18 horas, incluido el lunes feriado.

“Aquel vecino que se quiera acercar, o si no, nos van dejando una consultita. Quizás el vecino de afuera que no puede venir nos deja una consulta al 2966 63 1120, o una llamada perdida, un mensaje, y nos vamos a estar acercando”, explicó Grosse.

Además, confirmó que parte del personal estará recorriendo las localidades cercanas para facilitar el acceso a estas promociones.

Vecinos se acercan al salón de ventas para conocer los beneficios vigentes y las opciones llave por llave. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Suscripción bonificada y unidades con financiación total

Quienes inicien el trámite esta semana podrán acceder a un beneficio extra: la suscripción completamente bonificada, únicamente presentando el DNI.

Grosse destacó el caso del Onyx Plus, uno de los sedanes más vendidos de la marca. “Tenemos la posibilidad de financiarlo hasta un cien por ciento del valor total del vehículo. Así que aquel vecino que quizás no tenga un usado o no tenga un capital, va a poder acceder de todos modos a un Onyx cien por ciento financiado”, indicó.

Las promociones tienen cupos limitados: solo quedan diez carpetas disponibles para patentar en 2026. Ingresando hoy, los compradores podrán solicitar la unidad desde la segunda cuota.

Últimos días para acceder a los beneficios

Chevrolet Veneto mantendrá vigentes estas promociones hasta el sábado, con cupos reducidos y oportunidades diseñadas para quienes buscan asegurar su 0 km con condiciones preferenciales.

Para consultas o asesoramiento personalizado, los interesados pueden acercarse al punto de atención o comunicarse a través de las vías habilitadas por la concesionaria.