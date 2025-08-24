Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Auditorio Bet-El y con entrada libre y gratuita, este sábado tuvo lugar una nueva edición del Festival “Más Vida”, una jornada destinada a generar conciencia y promover la prevención del suicidio en un marco festivo y familiar.

Pregoneros, Imperfectos y Vicio Moderno se presentaron en el escenario.

El encuentro contó con la participación de diversas organizaciones que trabajan en la temática, entre ellas GPS (Grupo de Prevención al Suicidio), Fundación Ovillo Terapéutico, “Ni un pibe menos por la droga” y “Tu vida vale mucho”, que brindaron información y espacios de diálogo orientados a la salud mental y la contención.

El festival contó con presentaciones artísticas.

Durante la jornada, organizada por el Municipio de Río Gallegos, los vecinos y vecinas disfrutaron de una jornada que combinó emprendedores gastronómicos, stands informativos y espectáculos en vivo, en un ambiente pensado para toda la familia.

Sobre el escenario se presentaron Tornamento DJ, School Prana, la murga De la Ruta Para Atrás, Pregoneros, Imperfectos y Vicio Moderno, aportando música y entretenimiento a la propuesta.

En la oportunidad, el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, quien acompañó la actividad junto a la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan, y de Construcciones y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, resaltó la importancia de promover espacios que aborden la prevención del suicidio desde un enfoque integral, comunitario y positivo.

“Más Vida es mucho más que un festival: es un encuentro para la familia donde buscamos sacar el tabú sobre el suicidio y la salud mental. Es una problemática que lamentablemente se presenta con mayor fuerza en contextos de crisis, y por eso creemos que hay que hablarla, problematizarla y brindar herramientas desde el Estado y junto a las asociaciones”, expresó Chute.

En este sentido, destacó que la propuesta combina la presencia de profesionales, espectáculos artísticos y stands de asesoramiento, lo que “permite a los vecinos acercarse, preguntar y empezar a hablar del tema, que es el primer paso para animarse a pedir ayuda”.

Cerrando, Chute recordó que esta fue la tercera edición del festival y anunció que el próximo 11 de septiembre se realizará la corrida “Juntos por Más Vida”, consolidando la iniciativa como un espacio que “llegó para quedarse”.